শিশুদের জন্য ইমরুল ইউসুফের ৬ বই
অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষে শিশুসাহিত্যিক ইমরুল ইউসুফের শিশুতোষ ছয়টি বই প্রকাশিত হয়েছে। ঝিলমিল প্রকাশনী থেকে ৫টি এবং কাকাতুয়া প্রকাশনী থেকে ১টি বই প্রকাশিত হয়েছে।
ঝিলমিল থেকে প্রকাশিত গল্পের ৫টি বই হচ্ছে—‘ওল্ড ফিস গোল্ড ফিস’, ‘চাউল পোকা কুটুস’, ‘বাবুই ছানার চোখ’, ‘ম্যাজিক মশারি’ এবং ‘টবের গাছের দুঃখ’। প্রতিটি বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছেন আব্দুল্লাহ আল নোমান।
- আরও পড়ুন
বইমেলায় তিন তরুণের নতুন তিন বই
প্রতিটি বইয়ের মূল্য ১৫০ টাকা। বই পাঁচটি পাওয়া যাবে বইমেলা প্রাঙ্গণের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে শিশু চত্বরের ৩২ নম্বর স্টলে।
অপরদিকে কাকাতুয়া প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত কিশোর ফ্যান্টসি গল্পগ্রন্থ হলো ‘বইমেলায় ফুলপরি’। বইটির প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছেন মেহেদী হক। মূল্য রাখা হয়েছে ২০০ টাকা।
এসইউ