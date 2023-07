নারীদের অন্তর্বাস নিয়ে মন্তব্য করে ট্রোলের শিকার অমিতাভ

বলিউডের অনেক তারকাই ট্রোলের শিকার হয়েছেন। এখনো হচ্ছেন। এ থেকে বাদ যাননি বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনও। এবার অমিতাভ ট্রোলের শিকার হয়েছেন তার একটি পুরোনো টুইটের জের ধরে।

টুইটারে সময় কাটাতে ভালোবাসেন অমিতাভ বচ্চন। বলিউডের বর্ষীয়ান এ অভিনেতার সক্রিয়তা নিয়ে কারও সন্দেহ নেই। তবে কখনো কখনো টুইট নিয়ে বিপাকেও পড়েছেন অমিতাভ। সেরকমই এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল সম্প্রতি। যার রেশ এখন আছে।

সম্প্রতি এক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী অমিতাভের একটি টুইটের ছবি পোস্ট করেছেন। সেখান থেকেই শুরু শুরু বলিউড শাহেন শাহর উপর নিন্দা জ্ঞাপন। বর্ষীয়ান এ অভিনেতার মন্তব্যে ক্ষুব্ধ নেটিজেনরা।

টুইটে লেখা, ‘ইংরেজি ভাষায় ব্রা কেন একবচন এবং প্যান্টিস কেন বহুবচন’। এতে ক্ষুব্ধ নেটিজেনরা লিখলেন, খুব ভালো বচ্চন সাব, এ প্রশ্নটা পরের ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’তে করুন।

টুইটের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একজন লিখেছেন, ‘আপনার কাছ থেকে এমন মন্তব্যের আশা ছিল না।’ বোঝা যাচ্ছে অমিতাভের এমন টুইটে তিনি বেঝায় অখুশি হয়েছেন।

T26 -In the English language, why is 'bra' singular and 'panties' plural ...