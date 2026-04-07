গুলিবিদ্ধ মার্কিন জনপ্রিয় র্যাপার
মার্কিন জনপ্রিয় র্যাপার অফসেট গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। সোমবার (৬ এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় এই ঘটনা ঘটে। বর্তমানে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এই আলোচিত শিল্পী।
অফসেটের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানান, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। তার শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল এবং চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
স্থানীয় সেমিনোল পুলিশ বিভাগের এক মুখপাত্র জানান, সোমবার সন্ধ্যা ৭টার পর একটি হোটেলের বাইরে ভ্যালেট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। সেখানে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন, যাকে দ্রুত হলিউডের মেমোরিয়াল রিজিওনাল হাসপাতালে নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, আঘাত গুরুতর নয়। ঘটনাস্থল দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং দুজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি তদন্তাধীন এবং সাধারণ মানুষের জন্য কোনো হুমকি নেই।
উল্লেখ্য, অফসেটের আসল নাম কিয়ারি সিফাস। ৩৪ বছর বয়সী এই র্যাপার জনপ্রিয় হিপহপ গ্রুপ মিগোসের সদস্য হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পান। কোয়াভো ও টেকঅফের সঙ্গে মিলে গড়ে তোলেন এই দল।
‘ব্যাড অ্যান্ড বুজি’ গানের সাফল্য এবং ‘কালচার’ অ্যালবামের মাধ্যমে গত দশকের অন্যতম প্রভাবশালী হিপহপ গ্রুপে পরিণত হয় মিগোস। ২০১৯ সালে একক শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন অফসেট। তার প্রথম একক অ্যালবাম ‘ফাদার অব ৪’। এরপর প্রকাশ করেন ‘সেট ইট অফ’ ও ‘কিয়ারি’। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলেও এই ঘটনায় ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
