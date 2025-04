এবার স্টান্ট ডিজাইনের জন্য অস্কার মঞ্চে প্রশংসিত ‘আরআরআর’

দক্ষিণী সিনেমা ‘আরআরআর’র ‘নাটু নাটু’ গানের জন্য অস্কারে সেরা অরিজিনাল সংয়ের পুরস্কার লাভ করেছিলেন সুরকার এমএম কিরাবাণী ও গীতিকার চন্দ্র বোস। এ সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ছিলেন সিনেমাটির নির্মাতা এস এস রাজামৌলি। এবার সিনেমাটির মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হলো। ১০০তম অস্কার অনুষ্ঠানে স্টান্ট ডিজাইনের জন্য একটি নতুন বিভাগ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই ঘোষণায় উঠে এসেছে রাজামৌলির ‘আরআরআর’ সিনেমার প্রসঙ্গ।

বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) এক ঘোষণায় অস্কার কর্তৃপক্ষ স্টান্ট ডিজাইনের জন্য নতুন বিভাগ চালুর কথা জানিয়েছে। যেসব সিনেমা ২০২৭ সালে মুক্তি পাবে তাদের মধ্যে থেকে সেরা স্টান্ট বিজয়ীকে বেছে নেওয়া হবে ২০২৮ সালের অস্কারের মঞ্চে। এ নতুন বিভাগ ঘোষণার সময় অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস যে তিনটি সিনেমা তাদের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া পেজে শেয়ার করেছেন তার মধ্যে একটি রাজমৌলি পরিচালিত ‘আরআরআর’। অস্কারের পক্ষে এ ঘোষণা দেখে উচ্ছ্বসিত নির্মাতা।

At last!!

After a 100 year wait !!!

Ecstatic for the new Oscars stunt design category for the films releasing in 2027! Huge thanks to David Leitch, Chris O’Hara, and the stunt community for making this historic recognition possible, and to @TheAcademy, CEO Bill Kramer, and… https://t.co/QWrUjuYU2I