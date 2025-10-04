  2. বিনোদন

হলিউডে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এই নারী

প্রকাশিত: ০২:৪১ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
টিলি নরউড মানুষ নয় ...

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই অনেকের জীবিকা ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে। এ রকম কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে ইদানীং। সেই পেশাজীবীদের তালিকায় কি এবার জায়গা করে নিতে যাচ্ছেন অভিনয়শিল্পীরাও? কারণ এরই মধ্যে এআই দিয়ে বানানো অভিনেত্রীকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে হলিউড! তাই আতঙ্ক ছড়িয়েছে হলিউডেই।

সে রকম এক অভিনেত্রী টিলি নরউড। তাকে নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, নিন্দা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে হলিউডের অভিনয়শিল্পীদের ভেতরে। কেউ কেউ রীতিমতো প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন। হলিউডের সংগঠন স্যাগ-আফট্রা ও তারকা অভিনেত্রী এমিলি ব্লান্ট, নাতাশা লিয়ন, হুপ গোল্ডবার্গসহ অনেকেই এই এআই অভিনয়শিল্পীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।

যদিও সবার জানাই ছিল, একদিন এআই রাজত্ব করবে। কিন্তু সূচনা করলো কে? নেদারল্যান্ডসের নির্মাতা এলিন ভ্যান ডের ভেলডেন বানিয়েছেন টিলি নরউডকে। সে দেখতে একেবারে উদীয়মান তরুণ অভিনেত্রীর মতো। তার আছে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট, সেখানে আছে নানান রকম ছবি। সবই এআই দিয়ে বানানো।

স্যাগ-আফট্রা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নরউড অভিনেত্রী নয়, একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম। বহু শিল্পীর কাজ দিয়ে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তার নিজস্ব কোনো অভিজ্ঞতা নেই। দর্শকেরাও কৃত্রিম চরিত্রের অভিনয় নিয়ে আগ্রহী নয়।’ অন্যদিকে ভেলডেন বলে দিয়েছেন, নরউডকে তিনি দ্বিতীয় স্কারলেট জোহানসন বানাতে চান। ইনস্টাগ্রামে টিলির অ্যাকাউন্টে দেখা গেছে বানোয়াট ফিল্মে ছবিতে, জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘দ্য গ্রাহাম নরটন শো’র সোফায় বসে আছে সে! তবে ভেলডেন বলেছেন, এঅাই মানুষের বিকল্প নয়। এআই দিয়ে বানানো কাজকে ভিন্ন ধরনের শিল্প হিসেবে নিতে হবে।

মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ২০২৩ সালে হলিউডের লেখক-অভিনেতা ধর্মঘটের অন্যতম কারণ ছিল এআইয়ের ব্যবহার। স্যাগ-আফট্রা সেটা স্মরণ করিয়ে বলছে, নরউডকে কাজে লাগানো মানে শ্রমিকদের সুরক্ষা চুক্তির বিষয়টিকে উপেক্ষা করা। এটি নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি করছে। সত্যিকারের অভিনয়ের অভিজ্ঞতা এআইকে শিখিয়ে শিল্পীদের জীবিকা হুমকির মুখে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এসব চলমান থাকলে সত্যিকারের শিল্পকলা মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন হলিউড তারকাদের অনেকে। নাতাশা লিয়ন বলেছেন, ‘কোনো ট্যালেন্ট এজেন্সি যদি নরউডের প্রচারণা করে, তাদের বর্জন করা উচিত।’ এমিলি ব্লান্ট ভ্যারাইটির এক পডকাস্টে বলেছেন, ‘ওটা এআই? হায় ঈশ্বর, আমরা তো শেষ। খুব ভয়ের হলো ব্যাপারটা। এজেন্সিগুলোকে অনুরোধ করছি, দয়া করে মানুষকে বাদ দিয়েন না।’ দর্শকেরা মানুষের সঙ্গে এআই চরিত্রের পার্থক্য ধরতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন হুপ গোল্ডবার্গ। তিনি বলেন, ‘আমাদের শরীর, মুখ, চলন সবই আলাদা।’

