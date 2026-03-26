১৯০ দেশের প্রায় ২ কোটি মানুষ সরাসরি দেখলো বিটিএসের কনসার্ট

১৯০ দেশের প্রায় ২ কোটি মানুষ সরাসরি দেখলো বিটিএসের কনসার্ট
দীর্ঘ অপেক্ষার পর যেন এক স্বপ্নের দরজা খুলে গেল। কে-পপ দুনিয়ার রাজপুত্রদের দল বিটিএস ফিরতেই বিশ্বজুড়ে তৈরি হলো এক অন্যরকম উন্মাদনা। সুরের ঝড়ে ভেসে গেল কোটি মানুষের হৃদয়।
গত শনিবার দক্ষিণ কোরিয়ার ঐতিহাসিক গুয়াংঘওয়ামুন স্কয়ারে আয়োজন করা হয় তাদের জমকালো কনসার্ট। বাস্তবের মঞ্চে ছিলেন প্রায় এক লাখ দর্শক, আর ভার্চুয়াল দুনিয়ায় সেই মঞ্চ ছুঁয়ে যায় ১৯০টিরও বেশি দেশ। এক ঘণ্টার এই সংগীতযাত্রা নেটফ্লিক্সে সরাসরি দেখেছেন প্রায় ১ কোটি ৮৪ লাখ মানুষ। এ যেন এক ডিজিটাল মহোৎসব।
২০২২ সালের পর প্রথমবারের মতো একসঙ্গে মঞ্চে ওঠেন সাত সদস্য জিন, সুগা, জে-হোপ, আরএম, জিমিন, ভি ও জং কুক। সামরিক দায়িত্বের কারণে বিরতির পর এই প্রত্যাবর্তন যেন ভক্তদের জন্য এক আবেগঘন পুনর্মিলন।
মঞ্চে প্রতিটি গান, প্রতিটি নাচ যেন গল্প বলছিল ফিরে আসার, না ভোলার, আর আবারও জেগে ওঠার গল্প। অনেকেই বলছেন, এটি শুধু একটি কনসার্ট নয়, বরং এক আবেগের বিস্ফোরণ।
এই কনসার্ট দিয়েই শুরু হয়েছে তাদের ৮২ দিনের বিশ্ব সফর। এসবের সব টিকিট ইতোমধ্যেই শেষ। পাশাপাশি নতুন অ্যালবাম ‘আরিরাং’ নিয়েও তৈরি হয়েছে তুমুল আগ্রহ। বিশ্লেষকদের ধারণা, এই প্রত্যাবর্তন থেকে প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের আয় হতে পারে।
বিটিএস যেন প্রমাণ করল, তারা শুধু একটি ব্যান্ড নয়, বরং এক জাদু, যা সময়ের সীমানা পেরিয়ে মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকে।
