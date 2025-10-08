৩ সিনেমা, ৩ হাজার চাকরি
ডিডিএলজের পর আবার যুক্তরাজ্যে বলিউড
ভারতের শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠান যশ রাজ ফিল্মস। প্রতিষ্ঠানটি আবারও যুক্তরাজ্যে বড় আকারের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। যুক্তরাজ্যে বিগ বাজেটে ৩টি সিনেমা নির্মাণ করবে যশ রাজ ফিল্মস। এর মাধ্যমে তৈরি হবে তিন হাজারের বেশি কর্মসংস্থান। বৃটিশদের অর্থনীতিতে যুক্ত হবে কোটি কোটি পাউন্ড।
যশ রাজ ফিল্মসের জন্য যুক্তরাজ্যে ফেরা একটি বিশেষ অনুভূতির বিষয়। প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে জনপ্রিয় সিনেমা শাহরুখ খান ও কাজল জুটির ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে’ (ডিডিএলজে) ছবির বড় অংশই যুক্তরাজ্যে শুটিং করা হয়েছিল। সেই ছবির ৩০ বছর পূর্তিতে আবারও দেশটিতে সিনেমা নির্মাণ করতে যাচ্ছে তারা।
বুধবার মুম্বাইয়ে যশ রাজ স্টুডিওতে এক অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। তিনি জানান, ২০২৬ সালের শুরু থেকেই দেশটিতে তিনটি সিনেমার শুটিং শুরু হবে। এটি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির ইতিবাচক প্রভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।
স্টারমার দুই দিনের এক বাণিজ্য সফরে ভারতে অবস্থান করছেন। সফরের লক্ষ্য দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ও বাণিজ্য আরও জোরদার করা। সফরে তার সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা। যাদের মধ্যে আছেন ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট, ব্রিটিশ ফিল্ম কমিশন, পাইনের কাঠামোর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্টুডিওগুলোর প্রতিনিধি।
এ সফরটি যশ রাজ স্টুডিওর ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজনের সঙ্গেও মিলে গেছে।
স্টারমার বলেন, ‘বলিউড আবার ব্রিটেনে ফিরেছে। এর সঙ্গে আসছে কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও নতুন সম্ভাবনা। এটি প্রমাণ করছে ভারতের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য চুক্তি সংস্কৃতি ও সৃজনশীল খাতে কতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।’
যুক্তরাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্প প্রতিবছর দেশটির অর্থনীতিতে ১২ বিলিয়ন পাউন্ডের বেশি যোগ করে এবং প্রায় ৯০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। উন্নত অবকাঠামো ও ঐতিহাসিক শুটিং লোকেশনের কারণে দেশটি দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে পছন্দের গন্তব্য। ভারত যুক্তরাজ্যে চলচ্চিত্র খাতে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগকারী দেশ।
যশ রাজ ফিল্মসের প্রধান নির্বাহী অক্ষয় বিদানী বলেন, ‘যুক্তরাজ্য আমাদের কাছে খুবই প্রিয় একটি জায়গা। এখানকার অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও দক্ষতা অতুলনীয়। ৩০ বছর পর এই সম্পর্ক আবার জোরদার করতে পারা সত্যিই আনন্দের।’
এ সময় যুক্তরাজ্যের সংস্কৃতি মন্ত্রী লিসা ন্যান্ডি বলেন, ‘ভারত ও যুক্তরাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্প বিশ্বমানের। এই অংশীদারিত্ব আমাদের সৃজনশীল খাতে আরও প্রবৃদ্ধি আনবে।’
একইসঙ্গে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও ভারতের ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ভিডিও গেম, ইমারসিভ মিডিয়া ও চলমান চিত্র শিল্পে দুই দেশের মধ্যে যৌথভাবে কাজ করার পথ উন্মুক্ত হবে।
চুক্তির আওতায় চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ, যৌথ প্রযোজনা এবং উভয় দেশে পরস্পরের সিনেমা প্রদর্শনের মাধ্যমে দর্শক বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ নতুন প্রযুক্তি নিয়ে জ্ঞান বিনিময়েরও সুযোগ তৈরি হবে।
ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী বেন রবার্টস বলেন, ‘ভারত ও যুক্তরাজ্য দুই দেশই সিনেমা নির্মাণ ও উপভোগে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অধিকারী। এই সহযোগিতা ভবিষ্যতে আরও অনেক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।’
উল্লেখ্য, সম্প্রতি যুক্তরাজ্য-ভারত পুরস্কার ২০২৫-এ যুক্তরাজ্যের চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউটকে দুই দেশের সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে।
