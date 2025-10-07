আজ স্পর্শিয়ার জটিল অপারেশন

আজ স্পর্শিয়ার জটিল অপারেশন
জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়া বর্তমানে অসুস্থ। চোয়ালের নিচে অ্যামেলোব্লাস্টোমা নামের অস্বাভাবিক টিউমার ধরা পড়েছে তার। এই জটিল রোগের চিকিৎসার অংশ হিসেবে আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) তার অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা রয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে নিজের অসুস্থতার খবর জানিয়েছেন স্পর্শিয়া নিজেই। তিনি লেখেন, ‘আমার অ্যামেলোব্লাস্টোমা ধরা পড়েছে। গত কয়েকদিন ধরে অস্ত্রোপচারের আগে চিকিৎসা নিচ্ছি। আজই আমার সার্জারি হওয়ার কথা।’
পোস্টে তিনি আরও জানান, বর্তমানে তিনি কারও সঙ্গে যোগাযোগ বা ফোনে কথা বলার অবস্থায় নেই। কাজ সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা দিয়ে যেতে অনুরোধ করেছেন তিনি।
অস্ত্রোপচার সফলভাবে শেষ হলে এবং শারীরিকভাবে কিছুটা সুস্থ হলে তিনি নিজেই উত্তর দেবেন বলেও জানিয়েছেন।
দোয়া চেয়ে স্পর্শিয়া লিখেছেন, ‘সফল অস্ত্রোপচার ও দ্রুত সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চাই।’
তার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে অনুরাগী ও সহকর্মীদের মধ্যে। অভিনেতা রওনক হাসান লিখেছেন, ‘দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠো।’ পরিচালক আরিক আনাম খান লিখেছেন, ‘শুভকামনা রইল, আল্লাহ যেন দ্রুত সুস্থতা দান করেন।’
অনেক ভক্তও সোশ্যাল মিডিয়ায় দোয়া জানিয়েছেন স্পর্শিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায়। একজন অনুরাগী লিখেছেন, ‘আল্লাহ যেন আপনার অস্ত্রোপচার সহজ ও সফল করে তোলেন, দ্রুত সুস্থ হওয়ার শক্তি দান করেন। আমিন।’
বর্তমানে স্পর্শিয়া চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন।
এর আগে ২০২২ সালে অ্যাপেনডিসাইটিসের সমস্যায় ভুগছিলেন স্পর্শিয়া। তখনও অপারেশন করিয়েছিলেন অভিনেত্রী।
এলআইএ/এমএস