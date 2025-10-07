‘সোলজার’ সিনেমা নিয়ে যে বার্তা দিলেন শাকিব খান

‘সোলজার’ সিনেমা নিয়ে যে বার্তা দিলেন শাকিব খান
ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খানের নতুন সিনেমার কাজ শুরুর কথা এরই মধ্যে সবাই জেনে গেছে। আজ (৭ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে প্রথম ট্রেলার প্রকাশ হয়েছে। এর অপেক্ষায় ছিলেন শাকিব অনুরাগীরা। কারণ আগেই জানানো হয়েছিল আজ আসছে ঢালিউড কিং খানের ‘সোলজার’ সিনেমার ফার্স্ট ট্রেলার। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ পেয়েছে সিনেমার প্রথম ঝলক।
মাত্র ৩৪ সেকেন্ড সময়সীমার ট্রেলারে শুরুতেই দেওয়া হয় বাংলাদেশের দুর্নীতি, সিন্ডিকেটের ভয়াবহতার আভাস। পাশাপাশি ভেসে ওঠে জাতীয় পতাকা। সঙ্গে দেশের পরিচিতিমূলক কিছু স্থাপনা। অন্যদিকে প্রতিশোধের বার্তা দেওয়া হয়। এসব দেখে মনে হচ্ছে সিনেমাটিতে শাকিব খান একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসেবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবেন।
আরও পড়ুন:
শাকিবের সঙ্গে সাকিবের অভিষেক, শুরু হচ্ছে সোলজারের শুটিং
নতুন যে দুই সিনেমায় যুক্ত হলেন শাকিব খান
ট্রেলারটিতে সশরীরে দেখা দেননি শাকিব। একটি মোশন পোস্টারের মাধ্যমে তার উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। ট্রেলারে শেষ দিকে ভেসে আসে শাকিবের জাদুময় কণ্ঠ। তিনি প্রশ্ন করেছেন, ‘তোমার জন্য দেশ, নাকি দেশের জন্য তুমি?’
ট্রেলার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজনা সংস্থা ‘সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স’র ফেসবুক পেজে শাকিবের অনুরাগীরা বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন। সবার মন্তব্য দেখে বোঝা যাচ্ছে সবাই ট্রেলারটি পছন্দ করেছে। ট্রেলারটি শাকিবের ফেসবুক পেজেও প্রকাশ করা হয়েছে।
গত রোববার (৫ অক্টোবর) রাজধানীর ৩০০ ফুট এলাকায় শাকিব খানের ‘সোলজার’ সিনেমার দৃশ্যধারণের কাজ শুরু হয়েছে। পরিচালনা এটি করছেন সাকিব ফাহাদ। গুঞ্জন উঠেছে, তার বিপরীতে থাকছেন তানজিন তিশা। সিনেমাটিতে শাকিব খান ও তারজিন তিশা ছাড়া অরও অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী, এবিএম সুমন।
এমএমএফ/এমএস