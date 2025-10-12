সেরা অভিনেতার পুরস্কার ভাগাভাগি করলেন অভিষেক ও কার্তিক
ফিল্মফেয়ার ২০২৫-এর আসর জমে উঠেছিল শনিবার রাতে আহমেদাবাদের কাঁকারিয়া লেকের একে এ এরিনায়। বলিউডের রঙিন এই মহোৎসবে তারকাদের ঝলকানির পাশাপাশি ছিল প্রতিযোগিতা। কে পাচ্ছেন সেরার স্বীকৃতি সে নিয়ে মেতেছিলেন সবাই! সেই মঞ্চে এবার অভিনয়ের সেরা অভিনেতার পুরস্কার ভাগাভাগি করলেন দুই প্রজন্মের দুই জনপ্রিয় তারকা অভিষেক বচ্চন ও কার্তিক আরিয়ান।
অভিষেক বচ্চন পুরস্কার জিতেছেন তার বহুল আলোচিত সিনেমা ‘আই ওয়ান্ট টু টক’-এর জন্য। কার্তিক আরিয়ান পেয়েছেন ‘চান্দু চ্যাম্পিয়ন’ ছবিতে অভিনয়ের স্বীকৃতি। দুজনের সিনেমাই দর্শক ও সমালোচক মহলে দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছে।
অভিষেকের ‘আই ওয়ান্ট টু টক’ ছিল এক গভীর মানবিক গল্প। এক ব্যক্তির অন্তর্দহন, অপরাধবোধ ও আত্মসমালোচনার যাত্রা নিয়ে ছবিটি তৈরি। ছবিতে তার সংযত কিন্তু গভীর অভিনয় দর্শকদের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে। অনেকেই বলেছেন, এটি অভিষেকের ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স।
অন্যদিকে কার্তিক আরিয়ান ‘চান্দু চ্যাম্পিয়ন’-এ হাজির হয়েছিলেন সম্পূর্ণ নতুন অবতারে। বাস্তব ঘটনার অনুপ্রেরণায় তৈরি এই ক্রীড়াভিত্তিক সিনেমায় তার শারীরিক প্রস্তুতি, নিবেদন এবং আবেগপূর্ণ অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বলিউডে ‘রোমান্টিক হিরো’ ট্যাগ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি প্রমাণ করেছেন নিজের বহুমাত্রিক অভিনয় ক্ষমতা।
অনুষ্ঠানের মঞ্চে পুরস্কার হাতে নিয়ে অভিষেক বলেন, ‘এই সম্মান আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া শেখারই ফল। কঠিন সময়েও লড়াই চালিয়ে যাওয়াই আমার প্রেরণা।’
কার্তিক তার অনুভূতি জানিয়ে বলেন, ‘‘চান্দু চ্যাম্পিয়ন’ আমার জন্য শুধু সিনেমা নয়, এটি এক মানসিক ও শারীরিক যুদ্ধ ছিল। এই পুরস্কার আমাকে আরও পরিশ্রমী করে তুলবে।’
দুজনেরই জয় দর্শকদের মনে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়েছে। কেউ বলছেন, অভিষেকের জয় বলিউডে ‘ক্লাসিক অ্যাক্টিং’-এর জয়। আবার কেউ মনে করছেন কার্তিকের সাফল্য তরুণ প্রজন্মের পরিশ্রমের প্রতিফলন।
এলআইএ/জিকেএস