ভিডিও বার্তা দিয়ে দেশ ছাড়লেন ওমর সানী

ভিডিও বার্তা দিয়ে দেশ ছাড়লেন ওমর সানী
পরিবারের সবাই দেশের বাইরে থাকলেও অভিনেতা ওমর সানী দেশে থেকেই তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। তবে ব্যস্ততার ফাঁকে বিরতি নিয়ে দেশ ছেড়েছেন। যাবার আগে দিয়েছেন একটি ভিডিও বার্ত। সেখান থেকে জানা গেল ওমরাহ পালনের উদ্দেশে সৌদি আরবে গেছেন এই অভিনেতা।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে তিনি একটি স্ট্যাটাসে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
সেখানে এ নায়ক জানান, সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতের ফ্লাইটে বাংলাদেশ বিমানে সৌদি আরবের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন তিনি।
এরপর প্রায় দেড় মিনিটের একটি ভিডিও আপলোড করে নিশ্চিত করেছেন, ওমরাহ পালনে যাচ্ছেন ওমর সানী।
ভিডিওতে ওমর সানী বলেন, ‘নবীর দেশ, মানবদেহের অক্সিজেনের দেশ সৌদি আরব। সেখানে পুরো টিম নিয়ে ওমরাহ পালনের জন্য যাচ্ছি। আপনারা সবাই দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন আমাদের ওমরাহ কবুল করেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশে যেন খুব শিগগির ফিরে আসতে পারি। আপনারা দোয়া করবেন। রেখে গেলাম বাংলাদেশকে। ফিরে পেতে চাই বাংলাদেশকে। ভালো থাকবেন সবাই।’
