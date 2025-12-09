৩৩ বছরে পা দিচ্ছেন রিয়া, জানালেন নতুন পরিকল্পনার কথা

৩৩ বছরে পা দিচ্ছেন রিয়া, জানালেন নতুন পরিকল্পনার কথা
বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকেই একের পর এক চড়াই-উতরাই পেরিয়েছেন রিয়া চক্রবর্তী। সুশান্তের আত্মহত্যা মামলায় নাম জড়ানো থেকে শুরু করে প্রায় তিন মাসের হাজতবাস-সব মিলিয়ে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে। জেল থেকে বেরিয়ে টেলিভিশনে কাজ পেলেও চলচ্চিত্রে আগের সেই নিয়মিত উপস্থিতি আর দেখা যায়নি। এরপর নিজের একটি ব্যান্ড গড়ে তোলেন রিয়া। চলতি বছর ৩৩-এ পা দিলেন এই অভিনেত্রী। আর এবার জানালেন মা হওয়ার ইচ্ছার কথা।
সম্প্রতি হুমা কুরেশির পডকাস্টে হাজির হয়ে নিজের মনোবাসনার কথা খোলামেলা জানান রিয়া। জানান, এরই মধ্যে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ডিম্বাণু সংরক্ষণের প্রক্রিয়াও শুরু করেন তিনি। তবে ক্যারিয়ার-ব্যবসার ভারসাম্য নিয়েই এখন দ্বিধায় অভিনেত্রী।
রিয়ার ভাষায়, ‘শরীরের ভেতরের যে ঘড়িটা চলছে, সেটা বলছে এখনই মা হয়ে যাই। কিন্তু ক্যারিয়ারও আছে, ব্যবসাও বড় করতে হবে। সব দায়িত্বই আমার ওপর।’
তবে বিয়ে ছাড়াই মা হওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন রিয়া। তার মতে, বিয়ের সঠিক বয়স বলে কিছু নেই; বিয়ে করার জন্য সঠিক মানুষটিকে পাওয়া জরুরি। সে ক্ষেত্রে বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে ডিম্বাণু সংরক্ষণ হতে পারে একটি বাস্তবসম্মত বিকল্প-এমন মতেই বিশ্বাসী রিয়া চক্রবর্তী।
