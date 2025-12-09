আবারও হাসপাতালে প্রেম চোপড়া, অস্ত্রোপচারের পর কেমন আছেন অভিনেতা

আবারও হাসপাতালে প্রেম চোপড়া, অস্ত্রোপচারের পর কেমন আছেন অভিনেতা
গত নভেম্বরেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রেম চোপড়াকে। এক মাস না যেতেই আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সম্প্রতি তার হৃদযন্ত্রের ভালভের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষ একটি চিকিৎসা পদ্ধতিতে ‘ওপেন-হার্ট সার্জারি’ ছাড়াই তার ভালভ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টি জানিয়েছেন অভিনেতার জামাই, বলিউড অভিনেতা শরমন জোশী।
শরমন জানান, প্রেম চোপড়ার ‘ট্রান্সক্যাথেটার অ্যাওর্টিক ভালভ ইমপ্লান্টেশন’ (টাভি) করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বুক চিরে অপারেশন করার প্রয়োজন হয় না। তিনি লেখেন, বাবার গুরুতর অর্টিক স্টেনোসিস ধরা পড়েছিল। চিকিৎসকেরা সফলভাবে টাভি পদ্ধতিতে পুরো অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেছেন। ওপেন-হার্ট সার্জারি ছাড়াই ভালভ প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি ধাপে চিকিৎসক গোখলের দিকনির্দেশনা আমাদের পরিবারকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। তাদের দক্ষতার কারণেই পুরো প্রক্রিয়া মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোনো জটিলতাও দেখা দেয়নি।
আরও পড়ুন:
আবারও আইনি জটিলতায় শাহরুখপুত্র আরিয়ান খান
সৌদি আরবে গিয়ে সংসার নিয়ে ঐশ্বরিয়ার স্পষ্ট বার্তা
শরমন জানিয়েছেন, বর্তমানে প্রেম চোপড়া অনেকটাই স্থিতিশীল। তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
‘অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস’ এক ধরনের ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, যেখানে হৃদযন্ত্রের ভালভ সরু হয়ে যায় এবং পুরোপুরি খোলে না। ফলে হৃদপিণ্ড থেকে শরীরে রক্তপ্রবাহ কমে যায়।
এমএমএফ