অস্কারের পর আবার মনোনীত লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, শীর্ষে তার সিনেমা
হলিউডের ‘পার্টি অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে পরিচিত গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডস। এর ৮৩তম আসর বসবে ২০২৬ সালে। এতে মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ হয়েছে। সেখানে চমক দেখিয়েছে টাইটানিক’খ্যাত তারকা অস্কারজয়ী লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর সিনেমা। সেটি হলো হলিউডে চলতি বছরের সবচেয়ে আলোচিত সিনেমা ‘ওয়ান ব্যাটেল আফটার অ্যানাদার’।
নয়টি মনোনয়ন নিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে ছবিটি। সেখানে কমেডি ও মিউজিক বিভাগে সেরা অভিনেতা হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ডিক্যাপ্রিও নিজেও। ২০১৫ সালের চলচ্চিত্র ‘দ্য রেভেন্যান্ট’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য ২০১৬ সালে সেরা অভিনেতার অস্কার পুরস্কার লাভ করেন তিনি। এবার তিনি গোল্ডেন গ্লোব জয়ের সম্ভাব্য তালিকাতেও এগিয়ে আছেন।
দমবন্ধ করা রাজনৈতিক সহিংসতার মধ্য দিয়ে মানুষ জীবনের ব্যঙ্গাত্মক চিত্র তুলে ধরা এই সিনেমা দর্শক এবং সমালোচকদের কাছে সমানভাবে প্রশংসা পেয়েছে। এর পরই রয়েছে ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’ এবং ‘সিনার্স’ সিনেমা। ছবি দুটো পেয়েছে যথাক্রমে আট এবং সাতটি মনোনয়ন।
নাটকীয় এবং সংগীত/কৌতুক বিভাগে গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার দেয়া হয়। এসব সিনেমা নিজেদের নিজ নিজ বিভাগের প্রধান পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করবে। ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ সেরা সিনেমা হিসেবে সংগীত বা কৌতুক বিভাগের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ‘ব্লু মুন’, ‘বুগোনিয়া’, ‘মার্টি সুপ্রিম’, ‘নো আদার চয়েস’ এবং ‘নুভেল ভ্যাগ’র সঙ্গে।
অন্যদিকে ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’ এবং ‘সিনার্স’ সেরা ড্রামা বিভাগের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ‘ফ্র্যাংকেনস্টাইন’, ‘হ্যামনেট’, ‘ইট ওয়াজ জাস্ট এন অ্যাকসিডেন্ট’ এবং ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’র সঙ্গে।
টেলিভিশন ধারাবাহিক বিভাগের প্রতিযোগিতা আরও উত্তেজনাপূর্ণ। বিলাসবহুল থাইল্যান্ডের এক রিসর্টকে কেন্দ্র করে নির্মিত ব্যঙ্গাত্মক সিরিজ ‘হোয়াইট লটাস’ এবং একটানা শটে নির্মিত অপরাধ তদন্তধর্মী সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’ যথাক্রমে ছয় এবং পাঁচটি মনোনয়ন নিয়ে এগিয়ে রয়েছে। এরপর রয়েছে ‘ওনলি মার্ডার্স ইন দ্য বিল্ডিং’ এবং ‘সেভারেন্স’। প্রত্যেকটি চারটি মনোনয়ন নিয়ে লড়ছে।।
বিতরণকারীদের মধ্যে এবারও এগিয়ে রয়েছে নেটফ্লিক্স। চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন মিলিয়ে মোট পঁয়ত্রিশটি মনোনয়ন পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এর পরেই রয়েছে ওয়ার্নার ব্রাদার্স এবং এইচবিও। দুটি প্রতিষ্ঠান মোট একত্রিশটি মনোনয়ন পেয়েছে।
এবার প্রথমবারের মতো পডকাস্টকে সম্মাননা দেওয়া হবে।
আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে ‘গোল্ডেন গ্লোব ২০২৬’ অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।
মনোনয়নের সম্পূর্ণ তালিকা-
ড্রামা বিভাবে সেরা ছবি
ফ্র্যাংকেনস্টাইন, হ্যামনেট, ইট ওয়াজ জাস্ট এন অ্যাকসিডেন্ট, দ্য সিক্রেট এজেন্ট, সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু, সিনার্স
সেরা মিউজিক বা কমেডি ঘরানার ছবি
ব্লু মুন, বুগোনিয়া, মার্টি সুপ্রিম, নো আদার চয়েস, নুভেল ভ্যাগ, ওয়ান ব্যাটল আফটার এনাদার
সেরা অ্যানিমেশন ছবি
আর্কো, ডেমন স্লেয়ার: কিমেতসু নো ইয়াইবা ইনফিনিটি ক্যাসল, এলিও, কে-পপ ডেমন হান্টার্স, লিটল আমেলি অর দ্য চরেক্টার অব রেইন, জুটোপিয়া টু
বাণিজ্যিক এবং বক্স অফিস অর্জন
অবতার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ, এফ ওয়ান, কে-পপ ডেমন হান্টার্স, মিশন ইম্পসিবল: দ্য ফাইনাল রেকনিং, সিনার্স, উইকেড ফর গুড, জুটোপিয়া টু
সেরা বিদেশি ভাষার ছবি
ইট ওয়াজ জাস্ট এন অ্যাকসিডেন্ট- ফ্রান্স, নো আদার চয়েস- দক্ষিণ কোরিয়া, দ্য সিক্রেট এজেন্ট- ব্রাজিল, সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু- নরওয়ে, সিরাত- স্পেন, দ্য ভয়েস অফ হিন্দ রাজব- তিউনিশিয়া
ড্রামা বিভাগে সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী
জেসি বুকলি, জেনিফার লরেন্স, রেনাতে রেইন্সভে, জুলিয়া রবার্টস, টেসা থম্পসন, এভা ভিক্টর
ড্রামা বিভাগে সেরা চলচ্চিত্র অভিনেতা
জোয়েল এডগারটন, অস্কার আইজ্যাক, ডোয়েন জনসন, মাইকেল বি. জর্ডান, ওয়াগনার মৌরা, জেরেমি অ্যালেন হোয়াইট
কমেডি ও মিউজিক বিভাগে সেরা অভিনেত্রী
রোজ বায়ার্ন, সিনথিয়া এরিভো, কেট হাডসন, চেস ইনফিনিটি, অ্যামান্ডা সেফরাইড, এমা স্টোন
কমেডি ও মিউজিক বিভাগে সেরা অভিনেতা
টিমথি শ্যালামেট, জর্জ ক্লুনি, লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, ইথান হক, লি বিয়ং–হুন, জেসি প্লেমনস
সিনেমায় সেরা নারী সহশিল্পী
এমিলি ব্লান্ট, এল্লে ফ্যানিং, আরিয়ানা গ্র্যান্ডে, ইনগা ইবসডটার লিলোস, এমি মাডিগান, টেয়ানা টেলর
সিনেমায় সেরা পুরুষ সহশিল্পী
বেনিসিও দেল টোরো, জেকব এলর্ডি, পল মেসকাল, শন পেন, অ্যাডাম স্যান্ডলার, স্টেলান স্কার্সগার্ড
সেরা পরিচালক
পল থমাস অ্যান্ডারসন, রায়ান কুগলার, গুইলরমো দেল টোরো, জাফার পানাহি, জোয়াকিম ট্রিয়ার, ক্লোয়ে ঝাও
সেরা চিত্রনাট্য
পল থমাস অ্যান্ডারসন, রোনাল্ড ব্রনস্টেইন এবং জোশ স্যাফডি, রায়ান কুগলার, জাফার পানাহি, এসকিল ভগট এবং জোয়াকিম ট্রিয়ার, ক্লোয়ে ঝাও এবং ম্যাগি ও’ফারেল
সেরা শিরোনাম সংগীত
আলেক্সান্দ্রে দেসপ্লা, লুডভিগ গোরানসন, জানি গ্রিনউড, কাংদিং রে, ম্যাক্স রিশটার, হ্যান্স জিমার
সেরা অরিজিনাল গান
ড্রিম অ্যাজ ওয়ান, গোল্ডেন, আই লাইড টু ইউ, নো প্লেস লাইক হোম, দ্য গার্ল ইন দ্য বাবল, ট্রেন ড্রিমস
টেলিভিশনে সেরা নাটক সিরিজ
দ্য ডিপ্লোম্যাট, দ্য পিট, প্লুরিবাস, সেভারেন্স, স্লো হরসেস, দ্য হোয়াইট লটাস
টেলিভিশনে সেরা কৌতুক সিরিজ
অ্যাবট এলিমেন্টারি, দ্য বিয়ার, হ্যাকস, নোবডি ওয়ান্টস দিস, ওনলি মার্ডার্স ইন দ্য বিল্ডিং, দ্য স্টুডিও
টেলিভিশনে সীমিত সিরিজ / অ্যান্থোলজি / টেলিফিল্ম
অ্যাডোলেসেন্স, অল হার ফল্ট, দ্য বিস্ট ইন মি, ব্ল্যাক মিরর, ডায়িং ফর সেক্স, দ্য গার্লফ্রেন্ড
টেলিভিশনে নাটক সিরিজে নারী অভিনেত্রী
ক্যাথি বেটস, ব্রিট লোয়ার, হেলেন মিরেন, বেল্লা র্যামসে, কেরি রাসেল, রিয়া সিহর্ন
টেলিভিশনে নাটক সিরিজে পুরুষ অভিনেতা
স্টার্লিং কে. ব্রাউন, দিয়েগো লুনা, গ্যারি অল্ডম্যান, মার্ক রাফালো, অ্যাডাম স্কট, নোহ ওয়াইল
টেলিভিশনে কৌতুক সিরিজে নারী অভিনেত্রী
ক্রিস্টেন বেল, আয়ো এডেবিরি, সেলেনা গোমেজ, নাতাশা লায়নে, জেনা অর্টেগা, জিন স্মার্ট
টেলিভিশনে কৌতুক সিরিজে পুরুষ অভিনেতা
অ্যাডাম ব্রোডি, স্টিভ মার্টিন, গ্লেন পাওয়েল, সেট রোজেন, মার্টিন শর্ট, জেরেমি অ্যালেন হোয়াইট
সীমিত সিরিজে নারী অভিনেত্রী
ক্লেয়ার ডেনেস, রাশিদা জোন্স, অ্যামান্ডা সেফরাইড, সারাহ স্মুক, মিশেল উইলিয়ামস, রবিন রাইট
সীমিত সিরিজে পুরুষ অভিনেতা
জেকব এলর্ডি, পল গিয়ামাতি, স্টিফেন গ্রাহাম, চার্লি হানাম, জুড ল, ম্যাথিউ রাইস
টেলিভিশনে নারী সহশিল্পী
ক্যারি কুন, এরিন ডোহেরটি, হানাহ আইনবিন্ডার, ক্যাথরিন ও’হারা, পার্কার পোসি, আইমি লু উড
টেলিভিশনে পুরুষ সহশিল্পী
ওয়েন কুপার, বিলি ক্রাডাপ, ওয়ালটন গগিনস, জেসন আইজ্যাকস, ট্রামেল টিলম্যান, অ্যাশলে ওয়াল্টার্স
টেলিভিশনে স্ট্যান্ডআপ কমেডি
বিল মাহার, ব্রেট গোল্ডস্টেইন, কেভিন হার্ট, কুমাইল নানজিয়ানি, রিকি জারভেস, সারাহ সিলভারম্যান
সেরা পডকাস্ট
আর্মচেয়ার এক্সপার্ট উইথ ডাক শেপার্ড, কল হার ড্যাডি, গুড হ্যাং উইথ অ্যামি পাওলার, দ্য মেল রবিনস পডকাস্ট, স্মার্টলেস, আপ ফার্স্ট
