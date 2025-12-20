বেটিং অ্যাপ মামলায় মিমি-অঙ্কুশসহ যেসব তারকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

বেটিং অ্যাপ মামলায় মিমি-অঙ্কুশসহ যেসব তারকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত
বেআইনি বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত মামলায় নতুন মোড় নিয়েছে ভারতে। এ মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে অঙ্কুশ হাজরা, মিমি চক্রবর্তীর মতো একাধিক তারকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।
ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, বেটিং অ্যাপ মামলা তদন্তে এখন পর্যন্ত মোট ৭ কোটি ৯৩ লাখ রুপির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়ের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে ২ কোটি ৫০ লাখ রুপি, রবিন উথাপ্পার কাছ থেকে ৮ লাখ ২৬ হাজার রুপি এবং অভিনেত্রী ঊর্বশী রাউতেলার ২ কোটি ২ লাখ রুপি সম্পত্তি।
এছাড়া অভিনেত্রী নেহা শর্মার কাছ থেকে ১ কোটি ২৬ লাখ রুপি এবং অভিনেতা সোনু সুদের কাছ থেকে ১ কোটি রুপির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের তারকারাও। মিমি চক্রবর্তীর কাছ থেকে ৫৯ লাখ রুপি এবং অঙ্কুশ হাজরার কাছ থেকে ৪৭ লাখ ২০ হাজার রুপির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।
প্রসঙ্গত, ‘ওয়ানএক্সবিট’ নামে একটি বেআইনি বেটিং অ্যাপের মাধ্যমে কোটি কোটি রুপির প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। তদন্তে নেমে একাধিক তারকার নাম উঠে আসে। প্রায় দুই মাস আগে দিল্লিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল মিমি চক্রবর্তী ও অঙ্কুশ হাজরাকে।
আরও পড়ুন:
কোথায় কোথায় গাইছেন আতিফ আসলাম
সাবেক স্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানি মামলা, হাইকোর্টে কুমার শানু
এর আগেও একই মামলায় ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ানের কাছ থেকে ৪ কোটি ৫০ লাখ রুপি এবং সুরেশ রায়নার কাছ থেকে ৬ কোটি ৬৪ লাখ রুপির মিউচুয়াল ফান্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যদিও এই মামলায় তলব হওয়া প্রায় সবাই দাবি করেন, তারা আর্থিক তছরুপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। একটি নির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন বা প্রচারমূলক কাজে যুক্ত ছিলেন বলে তাদের বক্তব্য।
এমএমএফ