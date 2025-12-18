কোথায় কোথায় গাইছেন আতিফ আসলাম
গত এক মাসে ঢাকায় একের পর এক কনসার্ট বাতিলের ঘটনায় সংগীতপ্রেমীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানের আজমত আলী থেকে ভারতের অনুব জৈন, পাকিস্তানি ব্যান্ড জাল থেকে কাবিশ- সবশেষ এই তালিকায় যুক্ত হয় আতিফ আসলামের নামও। গত ১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় তার পারফর্ম করার কথা থাকলেও নিরাপত্তাজনিত ছাড়পত্র না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত কনসার্টটি বাতিল করতে বাধ্য হয় আয়োজক প্রতিষ্ঠান।
তবে কনসার্ট বাতিল হলেও ঢাকা সফর বাতিল করেননি পাকিস্তানের জনপ্রিয় এই শিল্পী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা গেছে, ঢাকায় অবস্থানকালে একের পর এক প্রাইভেট কনসার্টে পারফর্ম করছেন আতিফ আসলাম। আজ (১৮ ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার গাওয়ার কথা রয়েছে।
‘মিউজিক বিয়ন্ড বাউন্ডারিস’ শিরোনামের এই কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। বিকেল ৪টায় শুরু হওয়া এই আয়োজনে অংশ নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অ্যালামনাইরা। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, দুপুর ১২টা থেকে গেট খোলা হবে এবং বেলা ২টায় গেট বন্ধ করা হবে।
এর আগে গত ১৫ ডিসেম্বর ঢাকার একটি ক্লাবে প্রাইভেট শোতে পারফর্ম করেন আতিফ আসলাম। ‘দ্য ফাইনাল নোট: আতিফ আসলাম’ শিরোনামের ওই কনসার্টের ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া গতকাল ১৭ ডিসেম্বরও রাজধানীতে আরেকটি প্রাইভেট শোতে তার পারফর্ম করার কথা শোনা গেছে।
১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় আতিফ আসলামের কনসার্টের আয়োজন করেছিল ‘মেইন স্টেজ ইনক’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। সহ-আয়োজক ছিল ‘স্পিরিট অব জুলাই’। পূর্বাচলের চায়না-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (সিবিএফসি) কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, কনসার্টের মোট মুনাফার ৪০ শতাংশ জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে দেওয়া হবে, যা জুলাই আন্দোলনে শহীদ ও আহতদের পরিবারকে দীর্ঘমেয়াদে সহায়তায় ব্যয় করা হবে। ওই কনসার্টে আতিফ আসলাম ছাড়াও ফুয়াদ, নেমেসিসসহ দেশের আরও শিল্পীদের পারফর্ম করার কথা ছিল।
কনসার্ট বাতিলের পর বাংলাদেশি ভক্তদের উদ্দেশে দুঃখ প্রকাশ করে আতিফ আসলাম এক ফেসবুক পোস্টে জানান, প্রয়োজনীয় স্থানীয় অনুমতি, নিরাপত্তা ছাড়পত্র এবং লজিস্টিকস সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই নির্ধারিত কনসার্টে তারা পারফর্ম করতে পারছেন না।
