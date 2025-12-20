  2. বিনোদন

জেমস বন্ড নিয়ে নেটফ্লিক্সে বড় চমক

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৪২ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
জেমস বন্ড সিরিজের একটি ছবির দৃশ্য

বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় গুপ্তচর চরিত্র জেমস বন্ডকে আবারও নতুন করে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন দর্শকরা। আগামী জানুয়ারি মাস থেকে জনপ্রিয় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে যুক্ত হচ্ছে জেমস বন্ড সিরিজের একাধিক চলচ্চিত্র। বিষয়টি বেশ চমকপ্রদ, কারণ বন্ড সিরিজের স্বত্ব বর্তমানে আমাজন এমজিএমের মালিকানায়। এটি নেটফ্লিক্সের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী একটি প্ল্যাটফর্ম।

আগামী ১৫ জানুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানভাষী দেশগুলো, ফ্রান্স, লাতিন আমেরিকাসহ আরও কয়েকটি অঞ্চলের নেটফ্লিক্স গ্রাহকরা তিন মাসের জন্য দেখতে পারবেন সর্বশেষ বন্ড সিনেমা ‘নো টাইম টু ডাই’, পাশাপাশি ‘ডাই অ্যানাদার ডে’, ‘কোয়ান্টাম অব সোলেস’ এবং ‘স্কাইফল’।

শুধু বন্ড সিরিজই নয়, আমাজনের মালিকানাধীন আরও কিছু জনপ্রিয় চলচ্চিত্রও নেটফ্লিক্সে যুক্ত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ‘রকি’ ও ‘ক্রিড’ সিরিজের নির্বাচিত ছবি এবং ‘লিগ্যালি ব্লন্ড’ চলচ্চিত্রগুলো।

এ বিষয়ে আমাজন এমজিএম স্টুডিওর বৈশ্বিক পরিবেশনা বিভাগের প্রধান ক্রিস অটিঙ্গার জানান, এমজিএম অধিগ্রহণের পর থেকেই বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন স্ট্রিমিং ও টেলিভিশন অংশীদারের কাছে তাদের আইকনিক কনটেন্ট লাইসেন্স দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল আমাজনের।

নেটফ্লিক্সের সঙ্গে এই চুক্তি সেই ধারাবাহিক কৌশলেরই অংশ। তিনি বলেন, জেমস বন্ড চলচ্চিত্র ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী ও প্রভাবশালী ফ্র্যাঞ্চাইজি। এই চুক্তি বিশ্বজুড়ে মানসম্মত গল্প বলার প্রতি দর্শকের আগ্রহের প্রমাণ।


সিরিজের বিভিন্ন সিনেমায় জেমস বন্ড চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতারা

উল্লেখ্য, প্রতিবছর অক্টোবর মাসে ‘বন্ড ডে’ উপলক্ষে সীমিত সময়ের জন্য বন্ড চলচ্চিত্রগুলো আমাজনের নিজস্ব প্ল্যাটফর্মে দেখা যায়। এছাড়া অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এগুলো এমজিএম প্ল্যাটফর্মেও প্রচারিত হয়।

নেটফ্লিক্সে বন্ড সিনেমাগুলোর এই নতুন যাত্রা দর্শকদের আগ্রহ ধরে রাখতে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষ করে পরবর্তী জেমস বন্ড সিনেমার জন্য দর্শকদের অপেক্ষার সময়টুকু কাটাতে এটি বড় ভূমিকা রাখবে। নতুন বন্ড সিনেমার পরিচালক ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হলেও ছবিটি মুক্তি পেতে আরও কয়েক বছর সময় লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

 

এলআইএ

