ফার্স্ট লুকে যেমন দেখা গেল ‘রঙ বাজার’
এক রাতের মধ্যে উচ্ছেদ হওয়া যৌন পল্লীর মানবিক ও হৃদয়স্পর্শী কাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘রঙ বাজার’ সিনেমা। এ সিনেমার বড় একটি অংশের শুটিং হয়েছে সরাসরি দৌলতদিয়াতেই। তিন বছর আগে শুটিং শেষ হওয়ার পর অবশেষে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা সিনেমাটির ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ হয়েছে।
পরিচালক রাশিদ পলাশ তার ফেসবুক পেজে পোস্টারটি শেয়ার করেছেন। সেখানে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণাও দিয়েছেন, খুব শিগগিরই এর টিজারও দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত হবে।
আরও পড়ুন
ঝড় তুলেছে হাদিকে নিয়ে কবিতা ও গান
হাদির মরদেহ গ্রহণের ছবি শেয়ার করে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান কনকচাঁপার
সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন একঝাঁক তারকা। এতে পিয়া জান্নাতুল নায়িকার চরিত্রে, শম্পা রেজা, নাজনীন চুমকি ও তানজিকা আমিন যৌনকর্মীর চরিত্রে, মৌসুমী হামিদ মাদক কারবারির চরিত্রে এবং লুৎফর রহমান জর্জ ও বড়দা মিঠুকে রাজনৈতিক নেতার চরিত্রে দেখা যাবে।
সিনেমাটির মূল ভাবনা দিয়েছেন তামজিদ অতুল এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন গোলাম রাব্বানী। প্রযোজনা করেছে লাইভ টেকনোলজিস।
আসছে ঈদুল ফিতরে সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিচালক।
এমআইএ/এলআইএ