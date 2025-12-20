  2. বিনোদন

হাদির মরদেহ গ্রহণের ছবি শেয়ার করে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান কনকচাঁপার

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫৪ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
হাদির মরদেহ গ্রহণের ছবি শেয়ার করে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান কনকচাঁপার
শহিদ শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ গ্রহণের ছবি শেয়ার করে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান কনকচাঁপার

 ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহিদ শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ গ্রহণের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কনকচাঁপা।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ছবিটি পোস্ট করে কনকচাঁপা লেখেন, ‘শহীদ ওসমান হাদির লাশ গ্রহণ করার এ ছবিটি হোক জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। হাদির জন্য ঝরা চোখের জল হোক ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি। ধৈর্য ধরে মাথা ঠান্ডা রেখে পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের পাতা ফাঁদ এড়াতে হবে। সবাইকে শান্ত থেকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার আহ্বান জানাচ্ছি।’

তার এই পোস্টটি মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে মন্তব্যে শহিদ হাদির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এবং একই সঙ্গে শান্তি ও সংযম বজায় রাখার আহ্বানকে সমর্থন করছেন।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যু দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশের পাশাপাশি সহিংসতা পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানাচ্ছেন।

সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে বরাবরই সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে সোচ্চার কনকচাঁপা। তার এই বক্তব্যকে অনেকেই চলমান অস্থির পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল ও সময়োপযোগী বলে মনে করছেন।

আরও পড়ুন:
হাদির জন্য দোয়া করায় হত্যার হুমকি, যা বললেন অভিনেত্রী চমক 
শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোক ও প্রতিবাদ, সরব তারকারা 

শরিফ ওসমান হাদির জানাজা অনুষ্ঠিত হবে আজ (২০ ডিসেম্বর) দুপুর দুইটায়। সকাল থেকেই রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে দলে দলে আসছে মানুষ। দুপুর ১টা থেকে কানায় কানায় পূর্ণ মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ। দলে দলে মানুষের উপস্থিতি আরও বাড়ছে।

গতকাল (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৫টা ৪৮ মিনিটে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিহত শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ ঢাকায় পৌঁছেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি-৫৮৫ ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মরদেহটি অবতরণ করে। এর আগে বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টা ৩ মিনিটে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইটটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

অস্কারে থামলো বাংলাদেশের যাত্রা, বাদ পড়লো ‘বাড়ির নাম শাহানা’

অস্কারে থামলো বাংলাদেশের যাত্রা, বাদ পড়লো ‘বাড়ির নাম শাহানা’

বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে গাইলেন পিয়াল হাসান

বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে গাইলেন পিয়াল হাসান

‘এক জীবনে’র গল্পে রোমান্টিক আরশ খান ও সুনেরাহ

‘এক জীবনে’র গল্পে রোমান্টিক আরশ খান ও সুনেরাহ