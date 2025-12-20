ঝড় তুলেছে হাদিকে নিয়ে কবিতা ও গান

ঝড় তুলেছে হাদিকে নিয়ে কবিতা ও গান
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে নিয়ে কবি জিয়া হকের লেখা বিপ্লবী কবিতা ও গান সামাজিক মাধ্যমে ঝড় তুলেছে। তার লেখা কবিতা ‘গুলি-টুলি হাদিদের চুলটাও ছেঁড়ে না’ মাত্র দুদিনে ১২ মিলিয়নের বেশি ভিউ অর্জন করেছে। একই সময়ে শিল্পী আবু উবায়দার ইউটিউবের গান ‘হাদি তুই ফিরে আয়’ সাড়ে সাত লাখের বেশি ভিউ পেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
কবিতা ও গানটি কেবল ইউটিউবে নয়, ইনস্টাগ্রাম ও টিকটকেও সমান তালে শেয়ার ও সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বিশেষভাবে বিজয় দিবসেই কবিতাটি ১০ মিলিয়নের ভিউ অতিক্রম করেছে। কবিতা ও গানের ভিউয়ের মধ্যে ওসমান গণি’র অ্যাকাউন্ট থেকে দুই দিনে ৩.৯ মিলিয়ন এবং মহিউদ্দিন হাসান খানের একাউন্ট থেকে ১.৯ মিলিয়ন ভিউ এসেছে।
আরও পড়ুন
আবারও বড় পর্দায় রিয়াজ-মম জুটির ‘দারুচিনি দ্বীপ’
হাদির মরদেহ গ্রহণের ছবি শেয়ার করে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান কনকচাঁপার
লেখক জিয়া হক জানিয়েছেন, ‘কবিতার বেল নাই’র যুগে এটিকে বিশাল সাড়া হিসেবে দেখছি। সামান্য একটি লেখা কোটি মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে, যা আমার জন্য অকল্পনীয়। এই সাড়া আমার লেখালেখি চালিয়ে যেতে শক্তি যোগাবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘সবার দোয়া ও ভালোবাসা চাই।’
কবিতা ও গানের কমেন্ট বক্স ইতিবাচক মন্তব্যে ভরপুর। কবি আবিদ আজম লিখেছেন, ‘কবি জিয়া হক, তুমি এই সাফল্যের যোগ্য’। ওয়াহিদ হাসান মন্তব্য করেছেন, ‘আমি কবি নজরুলকে দেখিনি, তবে জিয়া হককে দেখেছি। তিনি এ যুগের নজরুল। ব্রাভো জিয়া হক।’
শিল্পী আবু উবায়দা ঘোষণা করেছেন, আগামী এক মাসে তার ইউটিউব থেকে আয় হওয়া সম্পূর্ণ অর্থ হাদির পরিবারের জন্য উপহার হিসেবে দেবেন।
বাচিকশিল্পী মৃন্ময় মিজান, কবি দ্রিপ্র হাসান এবং বাচিকশিল্পী কঠোর হাসানসহ অনেকে কবিতাটি আবৃত্তি করেছেন।
এলআইএ