  2. বিনোদন

ঘর ভেঙেছিল ১০ বছর আগে: বিন্দু

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫২ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
ঘর ভেঙেছিল ১০ বছর আগে: বিন্দু
আফসান আরা বিন্দু। ছবি: সংগৃহীত

বিয়ের এক দশক পর ঘর ভাঙার খবর জানালেন জনিপ্রয় অভিনেত্রী আফসান আরা বিন্দু। সম্প্রতি এক পডকাস্টে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের এই অধ্যায়ের কথা প্রথমবার প্রকাশ্যে আনেন তিনি। জানান, ২০১৪ সালে আসিফ সালাহউদ্দিন মালিকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও তার সংসার ভেঙে গেছে আরও আগেই।

পডকাস্টে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিন্দু সরাসরি বলেন, “হ্যাঁ, আমার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে।” কবে এই বিচ্ছেদ হয়েছে-এমন প্রশ্নে কিছুটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি জানান, “২০২২ সালে।”

বিন্দু আরও বলেন, “আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি কখনও জানাইনি। তাই অনেকেই দ্বিধায় ছিলেন। অনেকে হয়তো অস্বস্তির কথা ভেবে প্রশ্নও করেননি। এখনো অনেক মানুষের ধারণা, আমি বিবাহিত। কিন্তু বাস্তবে আমি বিবাহিত নই। আমার সংসারের জার্নিটা খুব ছোট ছিল। তার মাঝখানে অনেক বড় একটা সেপারেশন ছিল।”

এরপর সঞ্চালকের প্রশ্নে বিন্দু জানান, ২০১৭ সাল থেকেই তারা আলাদা থাকছিলেন। কেন আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত-এমন প্রশ্নে অভিনেত্রী বলেন, “আলাদা হওয়ার জন্য অনেক সময় অনেক বড় ঘটনা থাকে, অনেক কারণ থাকে। আবার কখনো কখনও আলাদা হওয়ার জন্য খুব বড় কোনো কারণও দরকার হয় না।”

আরও পড়ুন:
পত্রিকা অফিসে হামলা : আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি বাচসাসের 
স্থগিত ‘ওয়ারফেজ’র ৪০ বছর পূর্তি কনসার্ট ট্যুর 

কাজের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, সবশেষ বিন্দুকে দেখা গেছে মিজানুর রহমান আরিয়ানের ওয়েব ফিল্ম ‘উনিশ২০’-এ। সেখানে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

২০২৫ সালের আলোচিত ৫ সিনেমা

২০২৫ সালের আলোচিত ৫ সিনেমা

আমরা সবাই সবসময় নজরদারির মধ্যে থাকি

আমরা সবাই সবসময় নজরদারির মধ্যে থাকি

স্থগিত ‘ওয়ারফেজ’র ৪০ বছর পূর্তি কনসার্ট ট্যুর

স্থগিত ‘ওয়ারফেজ’র ৪০ বছর পূর্তি কনসার্ট ট্যুর