২০২৫ সালের আলোচিত ৫ সিনেমা
চলতি বছর শেষের পথে। বিদায় নেওয়া এই বছরে ঢালিউডে মুক্তি পেয়েছে দুই ঈদের সিনেমাসহ প্রায় ৪৫টি চলচ্চিত্র। তবে ঈদকেন্দ্রিক সিনেমাগুলো ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলো খুব একটা বাণিজ্যিক সাফল্য বা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারেনি।
চলতি বছর বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে অভিষেক হয়েছে ছোট পর্দার জনপ্রিয় দুই অভিনেত্রী-তাসনিয়া ফারিণ ও সাবিলা নূরের। শাকিব খানের বিপরীতে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু করেন সাবিলা নূর, আর শরীফুল রাজের সঙ্গে জুটি বেঁধে সিনেমায় অভিষেক হয় তাসনিয়া ফারিণের। প্রথম সিনেমাতেই দুজনই দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছেন।
এছাড়া বছরজুড়ে ঢাকাই চলচ্চিত্রে চমক হিসেবে হাজির হন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বালাম। তার অভিনয়ে আগমন সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে বাড়তি আগ্রহ তৈরি করে।
সব মিলিয়ে সাফল্য-ব্যর্থতা, নতুন মুখের অভিষেক ও আলোচিত পারফরম্যান্সে ভর করে ২০২৪ সাল ঢালিউডের জন্য ছিল ঘটনাবহুল। এসব বিবেচনায় চলতি বছরে আলোচিত পাঁচটি ঢাকাই চলচ্চিত্র নিয়ে বিশেষ আয়োজন করেছে জাগো নিউজ। গল্প, অভিনয় কিংবা নতুন মুখের কারণে যে কয়েকটি চলচ্চিত্র দর্শকের নজর কেড়েছে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-
বরবাদ
চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ঈদুল ফিতরে মুক্তি পায় শাকিব খান অভিনীত ‘বরবাদ’ সিনেমাটি। মেহেদী হাসান হৃদয় নির্মিত সিনেমাটির বাজেট ছিলো ১৫ কোটি টাকা। এতে শাকিবর সঙ্গে জুটি ছিলেন কলকাতার ইধিকা পাল। এ সিনেমায় শাকিবের লুক ও অভিনয় দর্শকের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলে। এছাড়া এ সিনেমার ‘জিল্লু মাল দে’ সংলাপটি সোশ্যাল মিডিয়ায় অল্প সময়ে ভাইরাল হয়।
তাণ্ডব
চলতি বছরে শাকিবের ‘তাণ্ডব’ সিনেমাটিও দারুণ আলোচনায় ছিল। রায়হান রাফী নির্মিত এই সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন জয়া আহসান, সাবিলা নূর, আফজাল হোসেন, শহীদুজ্জামান সেলিম, রোজি সিদ্দিকী ও ফজলুর রহমান বাবু।
উৎসব
চলতি বছরের ঈদুল আজহায় মুক্তি পায় তানিম নূর নির্মিত সিনেমা ‘উৎসব’। পারিবারিক আবহের এই সিনেমাটি মুক্তি পর খুব দ্রতই দর্শকদের পছন্দের তালিকায় চলে আসে। এটি এই বছরের অন্যতম ব্যবসাসফল সিনেমা। এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন একঝাঁক তারকা। তাদের মধ্যে রয়েছেন জাহিদ হাসান, আফসানা মিমি, জয়া আহসান, অপি করিম, চঞ্চল চৌধুরী, আজাদ আবুল কালাম, ইন্তেখাব দিনার, সুনেরাহ বিনতে কামাল, সৌম্য জ্যোতি, সাদিয়া আয়মান।
দাগি
চলতি বছরে আফরান নিশো অভিনীত ‘দাগি’ সিনেমাটি দর্শকের প্রশংশা কুড়ায়। নিশোর বিপরীতে এ সিনমোয় ছিলেন তমা মির্জা ও সুনেরাহ বিনতে কামাল। এর আগে নিশো ‘সুড়ঙ্গ’ সিনেমা দিয়ে দর্শকের মধ্যে বাজিমাত করেন। সেই ধারাবাহিকতায় এ সিনেমাটিও দর্শক লুফে নেয়।
জংলি
চলতি বছরের ঈদুল ফিতরে মুক্তি পায় এম রাহিম নির্মিত ‘জংলি’ সিনেমাটি। এই সিনেমাটিও ব্যাবসাসফল ও আলোচনায় আসে। সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন সিয়াম আহমেদ, শবনম বুবলি, দীঘি, শহীদুজ্জামান সেলিম ও রাশেদ মামুন অপু।
এছাড়াও চলতি বছরে মুক্তি পাওয়া ‘এশা মার্ডার: কর্মফল’ সিনেমাটিও দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। অপরাধমূলক থ্রিলারধর্মী এই চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন আজমেরী হক বাঁধন। সানি সানোয়ার পরিচালিত সিনেমাটিতে আরও ছিলেন মিশা সওদাগর, সুমিত, শরীফ সিরাজ ও পূজা অ্যাগনেস ক্রুজ।
‘ইনসাফ’ সিনেমার মাধ্যমে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় তাসনিয়া ফারিণের। শরীফুল রাজের বিপরীতে প্রথম সিনেমাতেই গ্ল্যামার ও অভিনয়ে নজর কাড়েন তিনি। সঞ্জয় সমাদ্দার পরিচালিত অ্যাকশন–প্রেমের এই সিনেমাটি আলোচনার পাশাপাশি ব্যবসায়িকভাবেও সফল হয়। এতে আরও অভিনয় করেন মোশাররফ করিম ও মিশা সওদাগর।
বছরের শেষদিকে আলোচনায় আসে ‘দেলুপি’। এটি নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। খুলনাকেন্দ্রিক এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন চিরনজিৎ বিশ্বাস, অদিতি রায়, রুদ্র রায়, মো. জাকির হোসেনসহ স্থানীয় শিল্পীরা। ওটিটিতে মুক্তি পেলেও সাড়া ফেলেছে রায়হান রাফী পরিচালিত ‘নূর’ সিনেমা। এতে আরিফিন শুভ ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী জুটির রসায়ন মুগ্ধতা ছড়িয়েছে।
