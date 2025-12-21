স্থগিত ‘ওয়ারফেজ’র ৪০ বছর পূর্তি কনসার্ট ট্যুর

স্থগিত ‘ওয়ারফেজ’র ৪০ বছর পূর্তি কনসার্ট ট্যুর
চার দশকের সংগীতযাত্রা উদযাপন করতে দেশে-বিদেশে যে কনসার্ট ট্যুরের স্বপ্ন দেখছিল দেশের কিংবদন্তি ব্যান্ড ‘ওয়ারফেজ’, আপাতত তা স্থগিত হলো। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও বাস্তব জটিলতার কারণে ভক্তদের মন খারাপ করা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে ব্যান্ডটি।
২০২৪ সালে চার দশক পূর্তি উপলক্ষে ‘ওয়ারফেজ’ ঘোষণা দিয়েছিল বছরব্যাপী বিশেষ কনসার্ট সফরের। সেই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদের ‘ফোরটি ইয়ার্স লিগ্যাসি কনসার্ট ট্যুর’। চলতি বছরের শেষ দিকে বাংলাদেশজুড়ে নেশনওয়াইড ট্যুর এবং জানুয়ারিতে একটি বড় পরিসরের গালা কনসার্ট আয়োজনের প্রস্তুতিও চলছিল।
ব্যান্ডের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়, দেশীয় কয়েকটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। স্পন্সরদের কাছ থেকেও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। এমনকি গালা কনসার্টে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে কথাবার্তাও এগিয়েছিল।
তবে গত কয়েক মাসে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনীয় অনুমতি না পাওয়া, শেষ মুহূর্তে কনসার্ট স্থগিত বা বাতিল হওয়ার ঝুঁকি এবং শিল্পী ও আয়োজকদের আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা বিবেচনায় নিয়েই ট্যুর ও গালা কনসার্ট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওয়ারফেজ।
বিবৃতিতে ব্যান্ড সদস্যরা আশাবাদ ব্যক্ত করে জানান, আগামী বছরের শেষ দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নতুন করে আয়োজনের বিষয়টি পুনর্মূল্যায়ন করা হবে। আপাতত বাংলাদেশে নেশনওয়াইড ট্যুর আয়োজন করতে না পারায় ভক্তদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে ব্যান্ডটি।
উল্লেখ্য, ‘ওয়ারফেজ’-এর জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘অবাক ভালোবাসা’, ‘বসে আছি একা’, ‘জীবনধারা’, ‘অসামাজিক’, ‘পূর্ণতা’ ও ‘মৌনতা’।
