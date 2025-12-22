  2. বিনোদন

প্রতিবাদে আবার মাঠে নামছেন বাঁধন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
অবস্থান কর্মসূচিতে যাচ্ছেন আজমেরি হক বাঁধন

আবার মাঠে নামার ঘোষণা দিলেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। এর আগে জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার পাশে দাঁড়িয়ে আলোচনায় এসেছিলেন তিনি। সে সময় তাকে ‘দৃশ্যমাধ্যম শিল্পী সমাজ’-এর ব্যানারে সরব হতে দেখা যায়।

প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার, ছায়ানট ও উদীচীর কার্যালয়ে সাম্প্রতিক হামলার প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বাঁধন। ধানমন্ডির সাতমসজিদ রোডে আবাহনী মাঠসংলগ্ন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এ কর্মসূচি পালন করবেন তিনি ও দৃশ্যমাধ্যম সমাজের ব্যানারে আরও অনেকে।

আজ (২২ ডিসেম্বর) সোমবার দুপুরে ফেসবুকে একটি পোস্টে বাঁধন লিখেছেন, ‘এই সময়ে চুপ থাকা অপরাধ, এই সময়ে কথা বলাই প্রতিবাদ। প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার, ছায়ানট ও উদীচীর কার্যালয়ে সাম্প্রতিক হামলা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষের ওপর আক্রমণ এবং আগুন দিয়ে মানুষ হত্যার ঘটনা ফ্যাসিবাদের স্পষ্ট আলামত।’

শিল্পী, সাহিত্যিক, চিন্তক ও সংস্কৃতিকর্মীদের উদ্দেশে বাঁধন লিখেছেন, যারা বাংলাদেশে বিশ্বাস করি, যারা বিশ্বাস করি আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশ। যারা মনে করি এই দেশ গড়তে হবে সমতা, সহাবস্থান ও সহমুক্তির ধারণার ভিত্তিতে, তাদের আগামী ২৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে সাতমসজিদ রোড, আবাহনী মাঠসংলগ্ন ফুটপাথে, উপস্থিত হওয়ার আহ্বান।’এতদিন পর কেন হঠাৎ পথে নামছেন? জানতে চাইলে জাগো নিউজকে বাঁধন বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয়েছে যে, আমরা যে রকম চেয়েছিলাম, সেভাবে সবকিছু চলছে না। শিল্পী হিসেবে আমি আমার জায়গা থেকে পথে নেমে প্রতিবাদ করবো। আমার সঙ্গে যদি কেউ নাও আসে, প্রয়োজনে আমি একাই প্রতিবাদ করবো।’ নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘শঙ্কিত, তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই হবে।’

বাঁধন অভিনীত ও রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত পরিচালিত নতুন সিনেমা ‘মাস্টার’ ইউরোপের রটারড্যাম উৎসবের জন্য প্রস্তুত। শিগগিরই তাকে দেখা যাবে নতুন সিনেমায়। ‘রেহেনা’ ছবিটির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি পাওয়া বাঁধন গত বছরের জুলাইয়ের গণ-আন্দোলনে অবস্থান নিয়েছিলেন ছাত্র-জনতার পক্ষে।

