ভোটের প্রচারে কত বড় ব্যানার ব্যবহার করা যাবে, স্পষ্ট করলো ইসি

ভোটের প্রচারে কত বড় ব্যানার ব্যবহার করা যাবে, স্পষ্ট করলো ইসি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের ব্যানার ব্যবহারের নিয়মাবলি স্পষ্ট করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
ভোটের প্রচারে কত বড় ব্যানার ব্যবহার করা যাবে তা সম্প্রতি এক নোটিশে জানিয়েছে সংস্থাটি।
নোটিশে বলা হয়, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ৭-এ ব্যানারের আকার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যানারটি অনুভূমিক বা উলম্ব যেভাবেই হোক না কেন, সর্বোচ্চ ১০ ফুট বাই ৪ ফুট মাপের ব্যানার ব্যবহার করা যাবে।
