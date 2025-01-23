২০২৫ সালের ঢালিউড
শাকিবের রাজ্যে উজ্জ্বল জাহিদ হাসান, সুবাস ছড়ালেন সাবিলা-তুষি
দেখতে দেখতে শেষের পথে আরেকটি বছর। বিদায়ী এই বছরে ঢাকাই চলচ্চিত্র অঙ্গনে ঘটেছে নানা ঘটনা। কখনো সাফল্যের হাসি, কখনো আবার বেদনার বিদায়ে মুষড়ে গেছে সিনেমার আঙ্গিনা। বছরজুড়ে মুক্তি পাওয়া বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র দর্শক ও সমালোচকদের আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। কেউ উপহার দিয়েছেন ব্যবসাসফল ও প্রশংসিত কাজ, আবার কেউ নীরবে সরে গেছেন পর্দার আড়ালে। সব মিলিয়ে সিনেমাপ্রেমীদের জন্য ছিল স্মরণীয় এক বছর।
আর বছরটা মাতিয়ে রেখেছেন একঝাঁক তারকা। প্রতিবারের মতো ২০২৫ সালেও ঢালিউডে বজায় ছিলো সবচেয়ে হিট নায়ক শাকিব খানের রাজত্ব। তবে তার সেই রাজত্বে উজ্জ্বল ছিলেন নন্দিত অভিনেতা জাহিদ হাসানসহ আরও অনেকে। সিনেমায় নতুন মুখ হিসেবে এসেছেন সাবিলা নূর। শাকিব খানের নায়িকা হয়ে তিনি সুবাস ছড়িয়েছেন ‘লিচুর বাগান’ গানে। বছরের শেষদিকে ‘রইদ’ সিনেমার ট্রেলারে ছোট্ট উপস্থিতিতে বাজিমাত করেছেন লাক্স তারকা নাজিফা তুষি।
দেখে নেয়া যাক চলচ্চিত্রে প্রভাব ফেলা বছরের আলোচিত তারকাদের নামগুলো-
শাকিব খান
গত কয়েক বছরের মতো চলতি বছরও আলোচনার শীর্ষে ছিলেন নায়ক শাকিব খান। ব্যক্তিগত আলোচনায় ছাপিয়ে এ বছর তার অভিনীত দুটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। সিনেমা দুটি হলো ‘বরবাদ’ ও ‘তাণ্ডব’। ‘বরবাদ’ নির্মাণ করেছেন তরুণ পরিচালক মেহেদী হাসান হৃদয় সিনেমা। এ সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করেন ইধিকা পাল। খল-নায়ক চরিত্রে দেখা যায় যীশু সেনগুপ্তকে। চলচ্চিত্রটি দর্শক মহলে প্রসংশা পায়। এই সিনেমাটি প্রায় ৯০ কোটি টাকার গ্রস কালেকশন করে। যা বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড।
একই বছরে মুক্তি পায় রায়হান রাফী ও শাকিব খান জুটির ২য় চলচ্চিত্র ‘তাণ্ডব’। সেখানে শাকিব খানকে মিখাইল চরিত্রে দেখা যায়। চলচ্চিত্রটিতে বিশেষ চরিত্রে ক্যামিও দেন সিয়াম আহমেদ ও আফরান নিশু। বক্স অফিসে দারুণ ব্যবসা করে সিনেমাটি। এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তৈরি হয় রায়হান রাফী ফিল্ম ইউনিভার্স। ‘তাণ্ডব’ ছবির ২য় পর্ব দেখা যাবে ২০২৬ সালে।
বছর শেষে নতুন একটি বিজ্ঞাপনে মডেল হয়েও চমক দেখিয়েছেন শাকিব। সম্প্রতি ‘সোলজার’ নামে সিনেমার শুটিং করছেন। এটি আসবে আগামী বছর। এছাড়াও ‘প্রিন্স’সহ আরও কিছু সিনেমা মুক্তি পাবে তার আসছে বছর। সব মিলিয়ে পুরো বছরজুড়েই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন তিনি।
জাহিদ হাসান
শাকিব খানের পর চলচ্চিত্রে চলতি বছরে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিলো যে নাম তিনি জাহিদ হাসান। ক্যারিয়ারে অনেক প্রশংসিত নাটকে অভিনয় করেছেন। বেশ কিছু সিনেমাতেও দেখিয়েছেন অভিনয়ের ম্যাজিক। তার অভিনয় প্রশংসায় ভেসেছে। অনেকদিন পর নতুন করে ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন তিনি। সেই ধারাবাহিকতায় চলতি বছর তার অভিনয়ের জাদু এবং চমক দেখেছেন দর্শকরা ‘উৎসব’ সিনেমায়। ছবিটি দারুণ ব্যবসা সফল হয়েছে। দেশের পাশাপাশি বিদেশেও এই সিনেমা সাফল্য পেয়েছে। সিনেমার বাইরে ‘আমলনামা’ নামে একটি ওয়েব ফিল্মেও দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন জাহিদ হাসান।
জয়া আহসান
একমাত্র বাংলাদেশি অভিনয়শিল্পী যিনি ভারতীয় বাংলা সিনেমায় এক দশক ধরে সরব আছেন। ২০২৫ সালেও রঙিন ছিলেন তিনি। এই অভিনেত্রী কলকাতা-ঢাকা, দুই জায়গাতেই সাফল্য পেয়েছেন। ‘উৎসব’ সিনেমা দিয়ে নিজের যোগ্যতা ও মেধার পরিচয় দিয়েছেন। শাকিব খানের সঙ্গে ‘তাণ্ডব’ সিনেমা দিয়েও বাজিমাত করেছেন। ভারতীয় বাংলা সিনেমায় ‘ডিয়ার মা’ দিয়ে নন্দিত হয়েছেন। তার ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ সিনেমাটিও বিদেশের মাটিতে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে এই বছর।
বছরজুড়ে দুই বাংলার সিনেমাতেই রঙিন ছিলেন জয়া আহসান
আফরান নিশো
কম সিনেমা করেও আলোচনায় ছিলেন এই অভিনেতা। ‘দাগি’ সিনেমা দিয়ে চলতি বছর নিশো তার ভক্তদের সামনে হাজির হয়েছেন। ছবিটি চমক দেখিয়েছে। ‘একেএ’ নামে তার একটি ওয়েব সিরিজও মুক্তি পেয়েছে এ বছরে। বছরের শেষে এসে এই অভিনেতা কাজাখস্তানে গেছেন নতুন সিনেমার শুটিং নিয়ে। ‘দম’ নামের সেই ছবিটি পরিচালনা করছেন রেদোয়ান রনি। সিনেমাপাড়ায় শোনা যাচ্ছে, ‘দম’ সিনেমা দিয়ে আফরান নিশো ফের জ্বলে উঠবেন।
সাবিলা নূর
নাটক, মডেলিং আর নাচ- তিন মাধ্যমেই নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছেন সাবিলা নূর। পর্দায় তার সবচেয়ে বড় শক্তি অভিনয় দক্ষতা। চরিত্রের ভেতরে ঢুকে পড়া, সংলাপের চেয়ে চোখের ভাষায় অনুভূতি প্রকাশ এবং সাবলীল অভিনয় তাকে সমসাময়িক অভিনেত্রীদের ভিড়ে আলাদা করে চিনিয়ে দিয়েছে। ছোট পর্দায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর চলতি বছরে নির্মাতা রায়হান রাফী পরিচালিত ‘তাণ্ডব’ সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয়। আর প্রথম সিনেমা দিয়েই গ্ল্যামার, রোমান্সের সুবাসের তিনি দারুণভাবেই ছড়িয়েছেন সিনেমার পর্দায়। ‘লিচুর বাগানে’ শিরোনামের আইটেম গানে তার পারফর্ম রীতিমতো ঝড় তুলেছে সারা বাংলায়।
আসছে বছরের ঈদুল ফিতরেও চমক নিয়ে বড় পর্দায় হাজির হবেন সাবিলা। তানিম নূর পরিচালিত ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ সিনেমায় দেখা যাবে তাকে। একঝাঁক তারকার সঙ্গে এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি।
‘তাণ্ডব’ সিনেমায় জুটি হয়ে মুগ্ধ করেছেন শাকিব খান ও সাবিলা নূর
আরিফিন শুভ
রায়হান রাফী পরিচালিত আরিফিন শুভ অভিনীত ‘নূর’ ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে নয়, মুক্তি পেয়েছে ওটিটি প্লাটফর্মে। তবে সিনেমাটি নিয়ে বছরের শেষদিকে জমজমাট আলোচনা। ছবি মুক্তির আগেই মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীর সঙ্গে একটি চুমুর দৃশ্য ভাইরাল হয়ে যায়। এরপর আলোচনায় আসে ছবিটির গান। ছবিটিও বেশ প্রশংসা পেয়েছে ওটিটির দর্শকের কাছে।
এদিকে আরিফিন শুভ এখন ব্যস্ত রয়েছেন নতুন একটি সিনেমার শুটিং নিয়ে। পরিচালক সাইফ চন্দন ছবিটি পরিচালনা করছেন। এর নাম এখনো নিশ্চিত হয়নি। বিভিন্ন সূত্র বলছে, ছবির নাম হতে পারে ‘মালিক’ অথবা ‘শিকার’। এই সিনেমাটিতে আরিফিন শুভর বিপরীতে দেখা যাবে বিদ্যা সিনহা মিমকে।
ঐশীর সঙ্গে চুমুর দৃশ্যে ভাইরাল হয়েছেন আরিফিন শুভ
তবে বছরজুড়ে আরিফিন শুভ আলোচনায় ছিলেন বলিউডে কাজ করার জন্য। কলকাতার নির্মাতা সৌমিক সেন নির্মাণ করেছেন ওয়েব সিরিজ ‘জ্যাজ সিটি’। সেখানে অভিনয় করেছেন শুভ। এরইমধ্যে সনি লিভ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে এর টিজার। সেখানে আরিফিন শুভকে দেখা গেছে জিমি রায়ের চরিত্রে। এই চরিত্র ঘিরেই আবর্তিত হবে পুরো সিরিজের গল্প। বলা যায়, জিমিই এই সিরিজের প্রাণ। টিজারে শুভকে দেখা যায় একাধিক ভিন্ন লুকে। কোথাও ধূসর রঙের স্লিম কাট স্যুটে মার্জিত ও রহস্যময়, কোথাও আবার ঝকঝকে সাদা স্যুট পরে নাচে মগ্ন। প্রতিটি লুকেই রয়েছে রেট্রো ছোঁয়া-চুলের স্টাইল, পোশাক ও শরীরী ভাষায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ১৯৭০-এর দশকের আবহ।
নাজিফা তুষি
বছর শেষের মাসে ২ মিনিট ২১ সেকেন্ডের ট্রেলার দিয়ে সব আলো যেন নিজের করে নিয়েছেন ‘হাওয়া’র নায়িকা নাজিফা তুষি। সেই ট্রেলারে নিজের চরিত্রের উপস্থিতিতে প্রশংসায় ভাসছেন তিনি। অনেকেই বলছেন, ‘হাওয়া’র পর তুষি আরও পরিণত, আরও প্রাণবন্ত, আরও মজবুত অভিনেত্রী হিসেবে ধরা দিতে যাচ্ছেন মেজবাউর রহমান সুমন পরিচালিত ‘রইদ’ সিনেমায়। এ ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্র সাদুর স্ত্রী। সেই চরিত্রেই দেখা যাবে তাকে। ছবিটি আসছে বছরের কোরবানি ঈদে মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে। এর আগে নেদারল্যান্ডে রটারড্যাম উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগ টাইগার কম্পিটিশনে অফিশিয়ালি নির্বাচিত হয়েছে ‘রইদ’। এ নিয়ে উচ্ছ্বসিত অভিনেত্রী।
‘রইদ’ সিনেমার পোস্টারে নাজিফা তুষি
এছাড়া বছরজুড়ে সিনেমা নিয়ে আলোচনায় ছিলেন আরও কয়েকজন তারকা। ঢাকাই চলচ্চিত্রে চমক হিসেবে এ বছর সিনেমার অভিনয়ে হাজির হন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বালাম। দুইবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সিয়াম আহমেদ ‘জংলি’ সিনেমা দিয়ে প্রশংসা পেয়েছেন সবাই। বিশেষ করে নতুন লুক নিয়ে পর্দায় এসেছেন তিনি। নায়িকা তমা মির্জা ‘সুড়ঙ্গ’র পর আফরান নিশোর সঙ্গে ‘দাগি’ সিনেমায় অভিনয়ের মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন। মেহজাবীন চৌধুরী ‘সাবা’ সিনেমা দিয়ে বিদেশের নানা উৎসবে প্রশংসা পেয়েছেন।
তাসনিয়া ফারিণ ‘ইনসাফ’ ছবি দিয়ে প্রথমবারের মতো কমার্শিয়াল সিনেমায় কাজ করে আলোচনায় এসেছেন চলতি বছরে। চঞ্চল চৌধুরীকে দেখা গেছে ‘উৎসব’ সিনেমায়। পাশাপাশি নিশো ও পূজা চেরির সঙ্গে ‘দম’ সিনেমায় যুক্ত হয়েও তিনি আলোচনার জন্ম দেন। আজমেরি হক বাঁধন ‘এষা মার্ডার’ সিনেমায় পুলিশ অফিসারের চরিত্রে ভালোই মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। এ প্রজন্মের নায়ক আদর আজাদও আলোচনায় ছিলেন বেশ কিছু সিনেমা নিয়ে। তারমধ্যে ‘টগর’ ভালো দর্শক টেনেছে।
