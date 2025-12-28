এনসিপি ছাড়াই তাসনিম জারাকে সংসদে চান তাসরিফ খান

এনসিপি ছাড়াই তাসনিম জারাকে সংসদে চান তাসরিফ খান
জাতীয় নাগরিক পার্টি থেকে তাসনিম জারার পদত্যাগ রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ঢাকা-৯ আসনে দলীয় প্রার্থী না হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণার পর এবার তার পাশে দাঁড়ালেন সংগীতশিল্পী তাসরিফ খান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক আবেগঘন বার্তায় তিনি তাসনিম জারাকে সংসদে দেখতে চাওয়ার কথা স্পষ্ট করেছেন।
জাতীয় নাগরিক পার্টির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিব ছিলেন ডা. তাসনিম জারা। তিনি হুট করেই দল থেকে পদত্যাগ করেছেন। আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে এনসিপির প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা থাকলেও শনিবার সন্ধ্যায় তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন। এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনা ও প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে।
তাসনিম জারার পদত্যাগ ও নির্বাচনী সিদ্ধান্ত নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের অবস্থান জানান জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী তাসরিফ খান। এক পোস্টে তিনি লেখেন, ঢাকা-৯ হোক বা বাংলাদেশের যেকোনো আসন; তাসনিম জারাকে তিনি সংসদে দেখতে চান। তার মতে, সংসদে এমন মানুষ প্রয়োজন, যারা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের অধিকার, ন্যায্য হিস্যা ও ইনসাফের জন্য লড়াই করবেন।
তাসরিফ খান আরও বলেন, রাজনীতির জটিল হিসাব তিনি বোঝেন না এবং বোঝার চেষ্টাও করেন না। তিনি বোঝেন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মঙ্গলের জন্য যারা কাজ করবেন তাদের পাশে দাঁড়াতে তিনি প্রস্তুত। সে ব্যক্তি যেই হোক না কেন, দেশের ভালোর প্রশ্নে তিনি রাস্তায় নামতেও রাজি বলে জানান।
পোস্টে তিনি তরুণ সমাজের পক্ষ থেকে আশ্বাস দিয়ে লেখেন, দেশের কল্যাণে যারা কাজ করবেন, তাদের পাশে তরুণরা ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। পাশাপাশি সদ্য নিহত শহীদ শরীফ ওসমান হাদীর বিচারের দাবিতে সরব থাকার আহ্বান জানান তিনি। তাসরিফের ভাষায়, হাদী সাধারণ মানুষের অধিকার ও ইনসাফের জন্য সংগ্রাম করছিলেন। তার মৃত্যুর পর হলেও যেন ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়, এই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি।
এলআইএ