  2. বিনোদন

তারেক রহমানকে সম্মান জানিয়ে বড় সিদ্ধান্ত হিরো আলমের

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫১ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
তারেক রহমানকে সম্মান জানিয়ে বড় সিদ্ধান্ত হিরো আলমের
তারেক রহমান ও হিরো আলম

নির্বাচন এলেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন তিনি। সমর্থন-সমালোচনা পেরিয়ে ফের সংসদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে জানালেন তিনি, জানালেন তারেক রহমানকে ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

তিনি জানিয়েছেন, বগুড়া-৪ আসন থেকেই এবার নির্বাচনে লড়বেন।

শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে হিরো আলম বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি বগুড়া-৬ সদর আসনে প্রার্থী হচ্ছেন না। তবে বগুড়া-৪ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

আরও পড়ুন
হিরো আলমকে প্রার্থী হিসেবে চায় যে চারটি দল
প্রার্থী হওয়ায় হত্যার হুমকি, নিরাপত্তার জন্য গানম্যান চান হিরো আলম

হিরো আলম লেখেন, ‌‘ইনশাল্লাহ এবারও আমি বগুড়া-৪ আসনে নির্বাচন করব। তারেক রহমান আমাদের বগুড়ার মানুষের ভরসার জায়গা। তার প্রতি সম্মান জানিয়ে বগুড়া-৬ সদর আসনে প্রার্থী হতে চাই না। বগুড়ার মানুষ হিসেবে সবাইকে এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত।’

এরপর অতীত নির্বাচনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘এর আগেও বগুড়া-৪ ও বগুড়া-৬ আসনে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম। আমি প্রার্থী হওয়ার কারণেই ভোট চুরির ঘটনা বিশ্ব দেখেছে। বগুড়া-৪ আসনের মানুষ আজও জানেন, আমি নির্বাচিত ছিলাম। দলমত নির্বিশেষে সবাই আমাকে সংসদে পাঠাতে চেয়েছিল।’

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ‘ডামি ভোট আর কারচুপির মাধ্যমে আমাকে পরাজিত দেখানো হয়েছিল। আমার ওপর হামলা হয়েছে, পাতানো নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছি। সবকিছুর সাক্ষী বিশ্ব।’

ভোটারদের উদ্দেশে হিরো আলম বলেন, ‘এবার জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছে। আমি আবারও বগুড়া-৪ আসনে প্রার্থী হতে চাই। বগুড়া-৬ আসনে নয়। এ বিষয়ে কেউ যেন গুজব না ছড়ায়।’

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বগুড়া-৪ আসনের উপনির্বাচনে অংশ নিয়ে তিনি অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। তবে এবার নতুন করে নির্বাচনী মাঠে নেমে সমর্থকদের কাছে দোয়া ও সহযোগিতা চেয়েছেন আলোচিত এই প্রার্থী।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।