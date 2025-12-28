  2. বিনোদন

তারেকের ‘আমজনতার দলে’ যোগ দিতে যাচ্ছেন হিরো আলম

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আশরাফুল আলম

‘আমজনতার দলে’ যোগ দিতে যাচ্ছেন আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম। সদ্য নিবন্ধন পাওয়া মো. তারেক রহমানের সঙ্গে এ নিয়ে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে দলটিতে যোগ দেবেন বলেন জানিয়েছেন আশরাফুল আলম।

আজ (২৮ ডিসেম্বর) রোববার সন্ধ্যায় আশরাফুল আলম জাগো নিউজকে বলেন, ‘যেহেতু আগামী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি, তাই ভাবলাম এবার আর স্বতন্ত্র না, রাজনৈতিক দলের অধীনেই নির্বাচন করি।’ তার দাবি, যোগদানের ইচ্ছা পোষন করে এরই মধ্যে কয়েকটি দলের সঙ্গে কথা হয়েছে তার। তবে ‘আদর্শগত’ অবস্থান মেলেনি বলে তিনি কোনো দলেই যোগ দেননি। তিনি বলেন, ‘তারেক ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বেশ কয়েকবার। শেষে আমি তার আমজনতার দলেই যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

আমজনতার দল কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে? জানা গেছে, আশরাফুল আলমকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে দলে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আমজনতার দল বৈঠক করে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে আমজনতার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আব্দুল্লাহ আল হুসাইন জাগো নিউজকে বলেন, ‘হিরো আলম আমাদের দলে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। আমরা বৈঠক করে পরে সিদ্ধান্ত নেবো।’

হিরো আলম জানিয়েছেন, ঢাকা নয়, বগুড়া থেকে নির্বাচনে অংশ নেবেন তিনি।

