অভিনেত্রী শ্রাবণীর মৃত্যু
ভারতীয় টেলিভিশন অঙ্গনে নেমে এলো শোকের ছায়া। একাধিক জনপ্রিয় ধারাবাহিকে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া বর্ষীয়ান অভিনেত্রী শ্রাবণী বণিক আর নেই। দীর্ঘ অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই শেষে তিনি না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন।
ভারতীয় ছোটপর্দার পরিচিত মুখ অভিনেত্রী শ্রাবণী বণিক সোমবার সকাল নয়টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ‘রাঙা বউ’, ‘সোহাগ চাঁদ’, ‘লালকুঠি’, ‘গোধূলী আলাপ’ ও ‘আলো’সহ একাধিক জনপ্রিয় ধারাবাহিকে অভিনয় করে দর্শকমহলে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছিলেন তিনি।
দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুস ক্যান্সার ও মেটাস্টেসিসে ভুগছিলেন শ্রাবণী। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি কাজ থেকে দূরে ছিলেন। গত মাসে অভিনেত্রীর চিকিৎসার জন্য অনুরাগীদের কাছে সহায়তার আবেদন জানিয়েছিলেন তার ছেলে অচ্যুত আদর্শ। সামাজিক মাধ্যমে এবং ক্রাউড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে মায়ের চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালানো হচ্ছিল।
অভিনেত্রীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সহকর্মীরা। ভারতীয় গণমাধ্যমকে পরিচালক বাবু বণিক বলেন, শ্রাবণীর এই অকালে চলে যাওয়া মেনে নেওয়া খুব কঠিন। দীর্ঘদিনের বন্ধু ছিলেন তিনি। শেষ সময়টা ছিল অত্যন্ত কষ্টের। কাজ থেকে দূরে থাকলেও অভিনয়ের প্রতি তার ভালোবাসা কখনো কমেনি।
জানা গেছে, সোমবার বিকেলেই শ্রাবণী বণিকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সহকর্মী, ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীরা। ছোটপর্দার দর্শকদের মনে তার অভিনীত চরিত্রগুলো হয়ে থাকবে স্মরণীয়।
এলআইএ