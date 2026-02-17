  2. বিনোদন

সালমান খানের বাবা সেলিম খান গুরুতর অসুস্থ, নেওয়া হলো হাসপাতালে

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৩ পিএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বাবা সেলিম খানের সঙ্গে সালমান খান

খান পরিবারের জন্য সময়টা যেন ভালো যাচ্ছে না। গত বছর সালমান খানকে ঘিরে একের পর এক খুনের হুমকির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হামলার পর থেকে বাড়তি নিরাপত্তায় রয়েছেন এই বলিউড তারকা। কয়েকদিন আগে হুমকি বার্তা পান তার বোনের স্বামী ও অভিনেতা আয়ুষ শর্মা-ও।

এরই মধ্যে সামনে এলো নতুন দুশ্চিন্তার খবর। বলিউডের বিভিন্ন সূত্র জানাচ্ছে, গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন প্রবীণ চিত্রনাট্যকার সেলিম খান। তাকে দ্রুত মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাবাকে নিয়ে নিজেই হাসপাতালে ছুটে যান সালমান খান।

পরিবারের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কিছু জানানো না হলেও জানা গেছে, বার্ধক্যজনিত সমস্যার কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়েন নবতিপর এই চিত্রনাট্যকার। হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় ফটো সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি সালমান। কালো টি-শার্ট ও প্যান্ট পরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দ্রুত বেরিয়ে যান তিনি। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ে।

