করণ জোহরকে কড়া ভাষায় সাবধান করলেন গোবিন্দ

করণ জোহরকে কড়া ভাষায় সাবধান করলেন গোবিন্দ
বলিউডের প্রখ্যাত অভিনেতা গোবিন্দ। দীর্ঘদিন ধরে ঘিরে থাকা বিতর্ক নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন তিনি। তার স্ত্রী সুনীতা আহুজা অভিযোগ করেছিলেন, গোবিন্দ নতুন একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রাখছেন। সম্প্রতি অভিনেতা একটি সাক্ষাৎকারে নিজস্ব দিক তুলে ধরেছেন সেই প্রসঙ্গে। পাশাপাশি তিনি তার নাম ব্যবহার করে সিনেমা বানানোর জন্য পরিচালক করণ জোহরকে সাবধানও করেন।
গোবিন্দ পরকীয়ার অভিযোগগুলো নাকচ করে বলেন, ‘আমার শৈশবের প্রিয়জন এখন নাম উল্টে অভিযোগ করছেন যে আমি নতুন অভিনেত্রী কোমলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছি। আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে ধন্যবাদ জানাই এই নারীর কাছে যিনি চুপ থেকে আমার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। নতুনদের কাছে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি যাতে এই বিতর্কের কারণে তারা আমার সঙ্গে কাজ করতে না ভয় পান। আসলে যা রটেছে তার সবই মিথ্যে।’
ওই সাক্ষাৎকারে করণ জোহরকে নিশানা করে গোবিন্দ বলেন, ‘২০২২ সালের ‘গোবিন্দ নাম মেরা’ সিনেমা বানান করণ জোহর। সেখানে তিনি আমার নাম ব্যবহার করেছেন। এটা ঠিক নয়।’
আরও পড়ুন
মুন্না ভাই ও থ্রি ইডিয়টস নিয়ে যে সুখবর দিলেন রাজকুমার হিরানি
ভোটের আগে শবনম ফারিয়ার প্রশ্ন, ‘ফাল্গুনে শাড়ি পরবো নাকি আবায়া?’
করণকে কড়া ভাষায় সতর্ক করে তিনি, ‘ব্যক্তিগত জীবনে কখনও কারও গল্প ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়। এটা বাজে চর্চা। যদি আমার ব্যক্তিগত অনুভূতিতে লাগে তবে আমি কিন্তু রজনীকান্ত স্টাইলে কড়া জবাব দেবো। সব জায়গায় মজা সবসময় ভালো লাগে না। আমি অনুরোধ করছি নম্রভাবে।’
শুটিংয়ে দেরি করে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে গোবিন্দ বলেন, ‘কিছু লোক তার খ্যাতি নষ্ট করার জন্য তাকে নানাভাবে কুৎসা করছে। তিনি অভিযোগ করেন, হিন্দি চলচ্চিত্রের কেউ তাকে ফাঁদে ফেলছে এবং অনেকেই তাকে নিচে টানছে।
তিনি মনে করিয়ে দেন তার সহকারী জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন সবাই তার শুটিংয়ে দেরি করার কথা নিয়ে আগ্রহী। সালমান খান, সঞ্জয় দত্তসহ অনেক বড় তারকা শুটিংয়ে দেরি করেন। সেগুলো নিয়ে তো কথা হয় না।’
এলআইএ