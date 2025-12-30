সারা দেশকে কাঁদিয়ে গেলেন খালেদা জিয়া : সোহেল রানা

সারা দেশকে কাঁদিয়ে গেলেন খালেদা জিয়া : সোহেল রানা
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মারা গেছেন। তার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান জাতি। তার মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা শোক প্রকাশ করেছেন। দেশের তারকা অঙ্গনও ইতিমধ্যে তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কিংবদন্তি চলচ্চিত্র অভিনেতা সোহেল রানা শোক প্রকাশ করেছেন। নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি বেগম খালেদা জিয়াকে স্মরণ করে বলেছেন, ‘সারা দেশকে কাঁদিয়ে গেলেন খালেদা জিয়া।’
এ নায়ক লেখেন, ‘একটা সোনালি রাজনৈতিক জীবনের অবসান হলো। আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার ভালোবাসার দেশ এবং মানুষগুলোকে ছেড়ে অনন্তের পথে যাত্রা করলেন, সারা দেশকে কাঁদিয়ে। মহান সৃষ্টিকর্তা তাকে বেহেস্ত নসিব করুন এবং তার শোকাহত পরিবারকে এই অপূরণীয় শোক সহ্য করার সামর্থ্য দিন।’
আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ভোর ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিভার ও কিডনি জটিলতা, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, আথ্রাইটিসসহ বিভিন্ন সংক্রমণজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন।
চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে লন্ডনে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা শেষে তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তবে বয়সজনিত দুর্বলতা ও একাধিক জটিল রোগের কারণে তিনি মাঝেমধ্যেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তেন।
সর্বশেষ গত ২৩ নভেম্বর তাকে আবারও এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর থেকে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল, পূর্বের মতো এবারো তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে চিরদিনের মতো না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী।
