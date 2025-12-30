‘তিনি সয়ে গেলেন’, খালেদা জিয়াকে নিয়ে পরীমনি

‘তিনি সয়ে গেলেন’, খালেদা জিয়াকে নিয়ে পরীমনি
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মারা গেছেন। তার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান জাতি। তার মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা শোক প্রকাশ করেছেন। দেশের তারকা অঙ্গনও ইতিমধ্যে তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।
খালেদা জিয়ার প্রয়াণের পর তার কীর্তি অনুধাবন করে ঢালিউড তারকা পরীমনি একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, ‘তিনি সয়ে গেলেন।’ খালেদা জিয়ার সঙ্গে যে অন্যায় সংঘটিত হয়েছে, সেই দিকে ইঙ্গিত করেছেন এই ঢালিউড অভিনেত্রী।
আজ (৩০ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার দুপুরে খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরীমনি লিখেছেন, ‘তিনি চলে গেলেন..! তিনি সয়ে গেলেন, তিনি রয়ে গেলেন। তিনি এভাবেই থেকে গেলেন এই মানচিত্রে। বেগম খালেদা জিয়া, আপনি জিতে গেলেন আসলে…।’
বিগত সরকারের আমলে পরীমনিকেও জেল খাটতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অন্যায়। গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্রজনতার পক্ষে অবস্থান নিয়ে তিনি সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন সামাজিক মাধ্যমে।
নতুন করে আবারও বড়পর্দার জন্য কাজ শুরু করেছেন পরীমনি। রাশিদ পলাশের ‘প্রীতিলতা’ সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। পরীমনি অভিনীত সর্বশেষ সিনেমা ‘ফেলুবক্সী’ মুক্তি পায় পূজা উপলক্ষে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে।
আরএমডি