শাহরুখপুত্রের প্রেমিকা কে এই ব্রাজিলিয়ান সুন্দরী লারিসা

শাহরুখপুত্রের প্রেমিকা কে এই ব্রাজিলিয়ান সুন্দরী লারিসা
বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খান মানেই আলোচনার ঝড়। এবার সেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আবারও তার ব্যক্তিগত জীবন। দীর্ঘদিন ধরে যার নাম আরিয়ানের সঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছে সেই ব্রাজিলিয়ান মডেল লারিসা বোনেসিকে ঘিরেই নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে নেটদুনিয়ায়।
আবারও চর্চায় আরিয়ান খান। বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, ব্রাজিলিয়ান মডেল লারিসা বোনেসির সঙ্গে প্রেম করছেন তিনি। যদিও দু’জনের কেউই এই সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। তবে লারিসার সাম্প্রতিক কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হতেই নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে গুঞ্জনে।
ব্যক্তিগত জীবন বরাবরই আড়ালে রাখতে পছন্দ করেন লারিসা। কিন্তু আরিয়ান খানের সঙ্গে তার নাম জড়ালেই প্রতিটি পোস্ট, প্রতিটি উপস্থিতি বাড়তি নজর কাড়ে। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে সাদা-কালো রঙের স্টাইলিশ পোশাকে একাধিক ছবি শেয়ার করেন লারিসা। আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি, পরিমিত আভিজাত্য আর স্বাভাবিক গ্ল্যামার মিলিয়ে মুহূর্তেই মুগ্ধ হন নেটিজেনরা।
সহজ কিন্তু আকর্ষণীয় স্টাইলিং, নিখুঁত কাট ও পরিমিত ফ্যাশন সেন্সে তার লুকে ছিল আধুনিক হাই-ফ্যাশনের ছোঁয়া। তবে কোনো বাড়াবাড়ি ছিলো না সাজে। ছবির মন্তব্য ঘরে অনুরাগীরা তাকে ‘স্টানিং’, ‘গর্জিয়াস’ ও ‘টোটাল ভাইব’ বলে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। কেউ কেউ হৃদয় ও আগুনের ইমোজি ছুড়ে দিয়েছেন, আবার অনেকেই আরিয়ান খানের নাম উল্লেখ করে লিখেছেন, ‘দু’জনকে একসঙ্গে দারুণ মানায়।’
ব্রাজিলিয়ান মডেল লারিসা বোনেসি
ছবিগুলো ভাইরাল হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরিয়ান-লারিসা জুটিকে ঘিরে জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে।
উল্লেখ্য, লারিসা বোনেসি একজন ব্রাজিলিয়ান মডেল। ভারতের একাধিক নামী ফ্যাশন ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। পাশাপাশি বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও সংগীত ভিডিওতেও তাঁর উপস্থিতি নজর কেড়েছে। ফ্যাশন সেন্স ও কাজের সূত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বড় অনুরাগী গোষ্ঠী রয়েছে।
সব মিলিয়ে, শাহরুখপুত্রের প্রেমজীবন নিয়ে কৌতূহল যেমন কমছে না, তেমনি লারিসাকে ঘিরে আগ্রহও দিন দিন বাড়ছে।
