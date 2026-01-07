তামান্না ভাটিয়ার ১ মিনিটের মূল্য ১ কোটি রুপি

তামান্না ভাটিয়ার ১ মিনিটের মূল্য ১ কোটি রুপি
একটি গানে কোমর দুলিয়েই বদলে গেছে ভাগ্য। দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া এবার পারিশ্রমিকের অঙ্কে রীতিমতো চমক লাগিয়েছেন। মাত্র কয়েক মিনিটের নৃত্য পরিবেশনার জন্য তিনি নিয়েছেন কোটি কোটি রুপি। বিদায়ী বছরের শেষ সন্ধ্যায় গোয়ার সমুদ্রসৈকতে তার পারফরম্যান্স ঘিরে তৈরি হয় তুমুল উন্মাদনা।
‘আজ কি রাত’ গানে ঝড় তোলা তামান্না ভাটিয়া সম্প্রতি গোয়ার এক জমকালো অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই অনুষ্ঠানে মাত্র ৬ মিনিট মঞ্চে নেচে তিনি পারিশ্রমিক নিয়েছেন ৬ কোটি রুপি। অর্থাৎ প্রতি মিনিটের জন্য পেয়েছেন এক কোটি রুপি।
অনুষ্ঠানস্থলে তামান্নাকে সামনে থেকে দেখার জন্য দর্শকদের মধ্যে ছিল প্রবল আগ্রহ। চড়া দামে টিকিট বিক্রি হয়। তামান্না মঞ্চে উঠতেই দর্শকদের উচ্ছ্বাস ছাপিয়ে যায় সব সীমা। নাম ধরে চিৎকার, করতালি আর উল্লাসে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।
মঞ্চে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাবি অভিনেত্রী সোনম বাজওয়া, জনপ্রিয় ডিজে চেতসসহ আরও বেশ কয়েকজন শিল্পী। তামান্নার পারফরম্যান্স ঘিরে ছিল আলাদা আলোচনাও।
ব্যক্তিগত জীবনে গেল বছর বিচ্ছেদের খবর শিরোনামে থাকলেও পেশাগত জীবনে থেমে নেই তামান্না। ‘আজ কি রাত’ গানটির সাফল্যের পর তাকে দেখা গেছে ‘কাভাল্লা’ থেকে শুরু করে ‘গুফর’সহ একের পর এক জনপ্রিয় গানে নাচতে পর্যন্ত। নতুন বছরেও তার দাপট অব্যাহত থাকবে বলেই মনে করছেন বিনোদন অঙ্গনের সংশ্লিষ্টরা।
এলআইএ