যে রেকর্ড গড়লো রাশমিকা-বিজয়ের বিয়ে

যে রেকর্ড গড়লো রাশমিকা-বিজয়ের বিয়ে
ভারতীয় চলচ্চিত্রের আলোচিত জুটি রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডা। তাদের বিয়ে কেবল দুই তারকার মিলন নয়, এটি পরিণত হয়েছে নতুন এক সামাজিক এবং অনলাইন আলোচনায়।
গতকাল (২৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় নিজেদের বিয়ের ছবি প্রকাশ করার পর থেকেই ভক্তদের উচ্ছ্বাসের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিশেষ করে রাশমিকার পোস্ট ২৪ ঘণ্টার কম সময়ে ১ কোটি ৮০ লাখের বেশি লাইক সংগ্রহ করেছে, যা বলিউডের ইতিহাসে সর্বাধিক পছন্দ পাওয়া বিয়ের ঘোষণার রেকর্ড। এর আগে ২০২৩ সালে কিয়ারা আদভানি ও সিদ্ধার্থ মালহোত্রার পোস্ট প্রায় ১ কোটি ৫৮ লাখ লাইক পেয়ে শীর্ষে ছিল। ২০২২ সালে আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুরের বিয়ের ঘোষণাও ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল, যা পেয়েছিল প্রায় ১ কোটি ৪১ লাখ লাইক।
বিয়ের আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজস্থানের মনোরম স্থানে। অনুষ্ঠানের সজ্জা তেলুগু ও কোডাভা ঐতিহ্যের সমন্বয়ে সাজানো হয়। সকালে শপথ গ্রহণের পরপরই রাশমিকা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রথমবারের মতো স্বামী হিসেবে বিজয়কে পরিচয় করিয়ে দেন।
ভালোবাসায় ভরা পোস্টে রাশমিকা লেখেন, “জীবনের প্রতিটি সাফল্য, সংগ্রাম এবং আনন্দ এখন নতুন অর্থ পেয়েছে। পাশে আছেন আমার সবচেয়ে বড় সমর্থক।” তিনি আরও জানান, নিজের স্বপ্নের মানুষ হয়ে ওঠার পেছনে বিজয়ের অবদান সবচেয়ে বড়। অন্যদিকে বিজয়ও আবেগঘন বার্তায় লেখেন, “একদিন আমি অনুভব করি-রাশমিকাকে ছাড়া আমার দিন অসম্পূর্ণ। সেই অভাববোধ থেকেই আমি আমার সেরা বন্ধুকে জীবনের সঙ্গী করে নিই।”
বিয়ের ছবি প্রকাশের পর ভক্তরা শুভেচ্ছায় মন্তব্যবক্স ভরে দিয়েছেন। বিভিন্ন ভাষার তারকা ও সহশিল্পীরাও ছবিগুলো শেয়ার করে নতুন রেকর্ড তৈরি করতে সাহায্য করেছেন। বিয়ের ভেন্যুর বাইরে থাকা আলোকচিত্রীদেরও মিষ্টি বিতরণ করে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন নবদম্পতির টিম।
এই আয়োজন ছিল আড়ম্বরের চেয়ে আবেগে ভরা, নিভৃত অথচ ঐতিহ্যসমৃদ্ধ। নবদম্পতির ব্যক্তিগত অনুভূতির খোলামেলা প্রকাশ, অতিথিদের আন্তরিকতার সঙ্গে মেলবন্ধন এবং সামাজিক সংযোগ-সব মিলিয়ে এটি কেবল একটি তারকাদের বিয়ে নয়, বরং এক সার্বজনীন ভালোবাসার উদযাপন।
রাশমিকা-বিজয়ের এই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া মুহূর্ত প্রমাণ করে, শুধুমাত্র সিনেমার নয়, বাস্তব জীবনেও তাদের ভালোবাসা ও সম্পর্ক কতটা অনুপ্রেরণামূলক। অনলাইনে ভক্তদের উদ্দীপনা, শুভেচ্ছা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নজর এই বিয়েকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে।
