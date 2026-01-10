চিরকুটের বছর শুরু, এলো পুরস্কারও
দুই যুগে পদার্পণ করল দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যান্ড চিরকুট। গীতিকার, সুরকার, সংগীতপরিচালক ও কণ্ঠশিল্পী শারমীন সুলতানা সুমীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলা ব্যান্ডটি দুই যুগে বাংলা গানের ভান্ডারে যুক্ত করেছে বেশ কিছু শ্রোতাপ্রিয় গান। স্বীকৃতি হিসেবে মিলেছে দেশি-বিদেশি বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা। তারই ধারাবাহিকতা দেখা গেল চলতি বছরের শুরুতেও।
গত ৩ জানুয়ারি সিলেটে কনসার্টের মধ্যদিয়ে বছর শুরু করা চিরকুট বছরের শুরুতে জিতলো একটি পুরস্কার। গতকাল (৯ জানুয়ারি) শুক্রবার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের ২৫তম আসরে তৃতীয়বারের মতো সেরা ব্যান্ডের স্বীকৃতি ও সম্মাননা গ্রহণ করল দলটি।
এ আয়োজনে ২০২৫ সালে প্রকাশিত ব্যান্ডের ‘ভালোবাসাসমগ্র’ অ্যালবামের ‘দামি’ গানটির জন্য সেরা ব্যান্ডের পুরস্কার পায় চিরকুট। পুরস্কার নিতে পুরো দল নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হন শারমীন সুলতানা সুমী।
এ পুরস্কার পাওয়ার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সুমী বলেন, ‘২০২৫ সালে ১০টি নতুন গান নিয়ে রিলিজ হওয়া আমাদের “ভালোবাসাসমগ্র” অ্যালবামের “দামী” গানটির জন্য এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। নিজেদের কথা-সুরে প্রতিনিয়ত নতুন গানের সংগ্রামে আমাদের ২৪ বছরের যাত্রায় এ অর্জন অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে চিরকুটের প্রত্যেকের জীবনে।’
চিরকুট যেন মানুষের মনের কথা বলে। এ কারণে তাদের কথা ও সুর মানুষের মনে গেঁথে থাকে। ওসব গানের অন্যতম প্রধান কারিগর সুমী। ব্যক্তিগত আবেগে, উপলক্ষে, প্রেমে, উৎসবে-পার্বনে, মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে চিরকুটের গান প্রাসঙ্গিক হয়ে বেজে চলেছে গত দুই যুগ। দেশের বাইরের মঞ্চেও চিরকুট বাংলা গানকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।
পেছনে ফিরে তাকিয়ে সুমী বলেন, ‘মানুষের আনন্দ বেদনা, সংগ্রামে আমাদের গান যখনই বেজেছে আমরা অনুপ্রাণিত ও গর্বিত হয়েছি। দেশের বাইরে দাঁড়িয়ে যখন বাংলা গান গেয়েছি, আমাদের চোখ ভিজেছে দেশের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায়। সবার মনে ভালোবাসার “চিরকুট” হয়ে থেকে যেতে চাই।’
নতুন বছরে নিজেদের পঞ্চম অ্যালবামে মনোনিবেশ করেছে চিরকুট। নিয়মিত দেশে ও বিদেশে কনসার্টেও যুক্ত থাকবে বছরজুড়ে। চিরকুট জানায় আগামী বছর চিরকুটের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজনে ‘সিলভার জুবলি’ উদযাপনের পরিকল্পনা রয়েছে দলটির।
চিরকুট-এর বর্তমান লাইন আপে রয়েছেন পাভেল আরিন (ড্রামস), মিউজিক প্রোডিউসার, প্রান্ত (গিটার, ম্যান্ডোলিন, সেতার, উকুলেলে), ইশমাম (বেজ), দিব্য (লিড গিটার), ইয়ার (হারমোনিয়াম, কিবোর্ড, ভায়োলিন, ভোকাল), ফায়েজ সাগর (সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার) ও শারমীন সুলতানা সুমী (গীতিকার, সুরকার, মিউজিক ডিরেক্টর, ভোকালিস্ট)।
এমআই/আরএমডি