ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবে আজ দেখবেন যেসব সিনেমা

প্রকাশিত: ১২:২৫ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় জাদুঘররে আজ সন্ধ্যা ৭টায় দেখা যাবে তারকাবহুল ‘উৎসব’ সিনেমা

‘নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ’ স্লোগান নিয়ে আজ থেকে শুরু হয়েছে চতুর্বিংশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। গতকাল (১০ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ক্রোয়েশিয়ান চলচ্চিত্র নির্মাতা আলেকজান্দ্রা মারকোভিচ এবং বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর লি শিওপেং। সভাপতিত্ব করেন উৎসব কমিটির নির্বাহী সদস্য জালাল আহমেদ।

প্রথমদিনেই চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মিলনমেলায় রূপ নিয়েছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই উৎসব রাজধানীর একাধিক মিলনায়তনের পাশাপাশি কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতেও ছড়িয়ে দিয়েছে পর্দার আলো-ছায়া। দেশ-বিদেশের নির্মাতাদের বৈচিত্র্যময় গল্প, ভাষা ও সংস্কৃতির সিনেমা নিয়ে আজও দর্শকদের জন্য রয়েছে জমজমাট আয়োজন।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন আজ রবিবার। আজ কোন ভেন্যুতে কখন কোন সিনেমা প্রদর্শিত হবে রইল বিস্তারিত তালিকা।

জাতীয় জাদুঘর (প্রধান মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টা: স্নিগমা সে (বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা), টেম্পেলস অব বার্তিওগা (ব্রাজিল)
বেলা ১টা: আ বিউটিফুল এক্সকিউজ ফর আর ডেডলি সিন (বাহরাইন), রাভেন (বেলজিয়াম), নট অ্যালোন (বেলজিয়াম)
বেলা ৩টা: মাই ফাদারস সন (চীন)
বিকেল ৫টা: কালারস অব হোপ, ইন অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড, প্রত্যাবর্তন, অদৃশ্য দেয়াল, ময়া (বাংলাদেশ), ইন্টিমেট অবজেক্টস (যুক্তরাজ্য)
সন্ধ্যা ৭টা: উৎসব (বাংলাদেশ)

জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টা: ফাগনেস ১৯৮৬ (বেলজিয়াম), দ্য বানানা গার্ডেন (ইরান)
বেলা ১টা: দ্য লাস্ট নাইট অব দ্য স্কাই (গুয়াতেমালা), ড্রিমি, আনসার্টেইন অ্যান্ড ডাইং এভরিডে (মিসর), ফর ইয়োর শেক (আর্জেন্টিনা)
বেলা ৩টা: ভয়েসেস অব দ্য মাউন্টেইনস (তাজিকিস্তান), লিটল সিরিয়া (জার্মানি)
বিকেল ৫টা: কুইংটন অ্যান্ড কুইহুয়া (চীন)
সন্ধ্যা ৭টা: সম্পর্ক, ইনবর্ন, লাফ লাইনস, আবহমান, দ্য ফার্স্ট চাইল্ড, অ্যান ইভেনিং উইথ আর্টিস্ট মনিরুল ইসলাম (বাংলাদেশ)


জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে দেখা যাবে তাজিকিস্তানের ‘ভয়েসেস অব দ্য মাউন্টেইনস’

শিল্পকলা একাডেমি (জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টা: কনসার্টো (দক্ষিণ আফ্রিকা), আজুর (ভারত)
বেলা ১টা: আল বাকোউস (তিউনিসিয়া), দিস প্লেস (ফিলিপাইনস)
বেলা ৩টা: দ্য ক্যানন (স্পেন), রেইনবোস টেল (চেক প্রজাতন্ত্র)
বিকেল ৫টা: মাদারস লাভ (জার্মানি), ওউন্ড অব দ্য পাস্ট (মরক্কো), আল আউদা (সিঙ্গাপুর)

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ
সকাল সাড়ে ১০টা: দ্য আনসাং অ্যান্টলিয়ন সং (শ্রীলঙ্কা)
বেলা আড়াইটা: দিস প্লেস (ফিলিপাইনস)
বিকেল সাড়ে ৪টা: ফিশ অন দ্য হুক (তাজিকিস্তান)

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি মিলনায়তন
সকাল ১১টা: পাপা বুকা (ভারত)
বেলা ১টা: দ্য লেটার (রাশিয়া)
বেলা ৩টা: দ্য শোর অব লাইফ (চীন)
বিকেল ৫টা: দ্য বানানা গার্ডেন (ইরান)

লাবণী পয়েন্ট, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত
বিকেল ৪টা: বার্নিং (কিরগিজস্তান)
সন্ধ্যা ৬টা: আগন্তুক (বাংলাদেশ)


কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে লাবণী পয়েন্টে সন্ধ্যা ৬টায় দেখবেন বাংলাদেশের সিনেমা ‘আগন্তুক’

প্রসঙ্গত, এবারের উৎসবে এশিয়ান ফিল্ম কম্পিটিশন, রেট্রোস্পেকটিভ, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, বাংলাদেশ প্যানোরামা, সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড, চিলড্রেন ফিল্ম সেশন, উইমেন ফিল্মমেকার বিভাগ, শর্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেনডেন্ট ফিল্ম, স্পিরিচুয়াল ফিল্ম এবং ওপেন টি বায়োস্কোপ বিভাগে বাংলাদেশসহ ৯১টি দেশের ২৪৫টি চলচ্চিত্র দেখানো হবে। জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তন ও কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ও নাট্যশালার মূল মিলনায়তন, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ মিলনায়তন ও স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের মিলনায়তনে হবে এসব প্রদর্শনী।

এবারই প্রথম কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতে অনুষ্ঠিত হবে ওপেন এয়ার স্ক্রিনিং। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উদ্যোগে ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবের সিনেমাগুলো লাবণী বিচ পয়েন্টে দেখানো হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।

উৎসবে এবারও অনুষ্ঠিত হবে ওয়েস্ট মিটস ইস্ট স্ক্রিনপ্লে ল্যাব। এ বছর থেকে এই ল্যাব শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয়, পুরো এশিয়া মহাদেশের নির্মাতাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। জমা দেওয়া প্রস্তাবগুলোর মধ্যে থেকে শীর্ষ ১০টি প্রকল্প নির্বাচিত করা হয়েছে। এই ল্যাবে শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য পাবে নগদ ৫ লাখ টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারী চিত্রনাট্য পাবে ৩ লাখ টাকা এবং তৃতীয় স্থান জয়ী চিত্রনাট্য পাবে ২ লাখ টাকা।

১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে মাস্টারক্লাস। দিনব্যাপী এই আয়োজনে বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কথা বলবেন সুইস ফিল্ম ম্যাগাজিন সিনেবুলেটিনের এডিটর ইন চিফ টেরেসা ভিনা, ক্রোয়েশিয়ান নির্মাতা আলেকজান্দ্রা মারকোভিচ এবং বাংলাদেশের নির্মাতা ও প্রোডাকশন ডিজাইনার লিটন কর।

১৮ জানুয়ারি পর্দা নামবে ঢাকা উৎসবের। সমাপনী দিনে বিকেল ৪টায় জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে প্রধান অতিথি থাকবেন সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন উৎসব কমিটির নির্বাহী সদস্য জালাল আহমেদ। অনুষ্ঠান শেষে দেখানো হবে উৎসবে সেরার পুরস্কার পাওয়া সিনেমাটি। সংগীত পরিবেশন করবেন আহমেদ হাসান সানি।

 

