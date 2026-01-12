  2. বিনোদন

তিন বছর পর ফিরছে ভেঙে যাওয়া সেই জুটি

প্রকাশিত: ০১:৪৩ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
তিন বছর পর ফিরছে ভেঙে যাওয়া সেই জুটি
পর্দায় ফিরছেন বিদ্যা সিনহা মিম ও শরীফুল রাজ

‘পরাণ’ ও ‘দামাল’ সিনেমার জনপ্রিয় জুটি শরিফুল রাজ ও বিদ্যা সিনহা মিম। প্রায় তিন বছর ধরে তাদের আর পর্দায় দেখা যায়নি একসঙ্গে। ব্যক্তিগত জটিলতায় তারা সিনেমায় জুটি হওয়া থেকে বিরত ছিলেন। সেই বিরতির পর আবারও পর্দায় একসঙ্গে হাজির হচ্ছেন তারা।

আর ঢাকাই সিনেমার দর্শকের জন্য এই চমকটি নিয়ে আসছেন নির্মাতা আলভী আহমেদ। তার হাত ধরেই রাজ ও মিম অভিনয় করবেন সরকারি অনুদানে নির্মিত ‘জীবন অপেরা’ নামের সিনেমাতে।

সোশ্যাল মিডিয়াতেও কয়েক দিন আগে সেই ইঙ্গিত দেন মিম। পেছনে থাকা এক অভিনেতার সঙ্গে ছবি দিয়ে ফেসবুকে লিখেন, ‘পরবর্তী কাজ আসছে, অনুমান করুন আমার সঙ্গে কে?’

নেটিজেনদের অনুমানেই ছবিতে থাকা ব্যক্তি শনাক্ত হয় শরিফুল রাজ হিসেবে। নির্মাতাও সেই অনুমান নিশ্চিত করেছেন।


সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবিটি পোস্টট করে রাজের সঙ্গে ফেরার ইঙ্গিত দেন মিম

পরিচালক আলভী আহমেদ জানান, ‘জীবন অপেরা’ তার লেখা একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মাণ করছেন। গল্পের কেন্দ্রে রফিক নামের এক ব্যক্তি। তার দুটি জীবন প্যারালাল ইউনিভার্সে একসঙ্গে চলতে থাকে। রাজ-মিম অভিনয় করবেন রফিক ও শারমিন চরিত্রে। এছাড়া দেখা যাবে মোস্তাফিজ নূর ইমরানকেও।

নির্মাতা আরও জানান, পুরোদমে প্রস্তুতি চলছে এবং সবকিছু ঠিক থাকলে রোজার ঈদের পর শুটিং শুরু হবে আগামী এপ্রিল মাসে।

 

