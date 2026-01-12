সেই মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন অভিনেত্রী মেহজাবীন ও তার ভাই
হুমকি ও ভয় দেখানোর অভিযোগে দায়ের করা মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও তার ভাই আলিশান চৌধুরী। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) ঢাকার আদালতে শুনানি শেষে এ আদেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আদনান জুলফিকার।
সকালে আদালতে উপস্থিত হয়ে মামলার অভিযোগের জবাব দাখিল করেন মেহজাবীন ও আলিশান। এরপর উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তাদের অব্যাহতির আদেশ দেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী তুহিন হাওলাদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আরও পড়ুন
যে ৬টি সম্ভাব্য কারণে ভাঙছে তাহসান ও রোজার সংসার
বিয়ের আসরেই নববধূকে নিয়ে গান গাইলেন শিরোনামহীনের ভোকালিস্ট
এর আগে আমিরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৭ ও ১১৭ (৩) ধারায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়, দীর্ঘদিনের পরিচয়ের সূত্রে মেহজাবীনের নতুন পারিবারিক ব্যবসায় অংশীদার হতে তিনি ২৭ লাখ টাকা দেন। তবে দীর্ঘ সময় পার হলেও ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু না হওয়ায় টাকা ফেরত চাইলে আসামিরা সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন।
অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, গত বছরের ১৬ মার্চ (২০২৫) হাতিরঝিল এলাকার একটি রেস্টুরেন্টে বৈঠকের কথা বলে ডেকে নিয়ে মেহজাবীন, তার ভাইসহ অজ্ঞাতনামা কয়েকজন তাকে গালাগালি ও হত্যার হুমকি দেন। পরে বিষয়টি নিয়ে ভাটারা থানায় গেলে পুলিশ আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেয়।
তবে সোমবার আদালতের আদেশে সেই মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে অভিনেত্রী মেহজাবীন ও তার পরিবারের মধ্যে।
এলআইএ