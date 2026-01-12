গোল্ডেন গ্লোবের লাল গালিচায় স্বামীর টাই ঠিক করে ভাইরাল প্রিয়াঙ্কা

গোল্ডেন গ্লোবের লাল গালিচায় স্বামীর টাই ঠিক করে ভাইরাল প্রিয়াঙ্কা
গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারে এবারের আসরে একেবারে নজরকাড়া উপস্থিতি ছিলো প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাসের। দুজনে রঙিন হয়ে রোমান্স ছড়িয়েছেন। ১১ জানুয়ারি স্থানীয় সময় যুক্তরাষ্ট্রের বেভারলি হিলটনের লাল গালিচায় দম্পতি হাজির হতেই ক্যামেরার ফ্ল্যাশে ভরে ওঠে পুরো প্রাঙ্গণ।
ডেট নাইটের আবহে অনুষ্ঠানে অংশ নেন এই তারকা দম্পতি। প্রিয়াঙ্কা পরেছিলেন গাঢ় নীল রঙের স্ট্র্যাপলেস গাউন। তার স্কার্ট অংশে ছিল ব্যালুনের মতো নকশা এবং কোমরে বড় ফিতা। গাউনটি মেঝে ছুঁই ছুঁই করছিল। গলায় ভারী হীরার হার ও হাতে আংটি তাঁর সাজকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে। হালকা ঝলমলে মেকআপ আর সোজা করা চুলে ছিল অনবদ্য গ্ল্যামার।
অন্যদিকে নিক জোনাস পরেছিলেন কালো রঙের ফিটেড টাক্সেডো। তবে ছবি তোলার সময় তার বো টাই কিছুটা বেঁকে যাচ্ছিল। বিষয়টি চোখ এড়ায়নি প্রিয়াঙ্কার। সিঁড়ির ওপরে উঠে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর মুহূর্তেই স্বামীর টাই ঠিক করে দেন অভিনেত্রী। এই ছোট্ট মুহূর্তেই লাল গালিচায় ছড়িয়ে পড়ে ভালোবাসার আবহ। সেটি মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
এর কিছু আগেই ক্যামেরাবন্দি হয় আরেকটি মিষ্টি দৃশ্য। প্রিয়াঙ্কার চুল ঠিক করে দিতে দেখা যায় নিককে। দুজন দুজনের সাজ দেখে নিয়ে তারপর একসঙ্গে পোজ দেন আলোকচিত্রীদের সামনে।
এলআইএ