‘নগ্নতার জন্য আপনাকে ভারতরত্ন দেওয়া উচিত’, অভিনেত্রীর খোঁচা

‘নগ্নতার জন্য আপনাকে ভারতরত্ন দেওয়া উচিত’, অভিনেত্রীর খোঁচা
আত্মানুসন্ধানের নামে আবারও বিতর্কে জড়ালেন বলিউড অভিনেতা বিদ্যুৎ জামওয়াল। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে নগ্ন অবস্থায় গাছে গাছে লাফাতে দেখা যায় তাকে। বিদ্যুতের দাবি, প্রকৃতির কোলে নিজেকে বিলীন করতেই এমন উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি।
তবে এই ভিডিও ভালোভাবে নিতে পারেননি অভিনেত্রী রোজলিন খান। প্রকাশ্যেই বিদ্যুতের এই কর্মকাণ্ডকে কটাক্ষ করে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন তিনি।
রোজলিন বলেন, ‘নগ্ন হওয়াটা কোনো সাহসিকতার প্রতীক নয়। কেউ টাকা জন্য নগ্ন হয়, আর আপনি রোমাঞ্চের জন্য নগ্ন হয়েছেন। অসাধারণ! আপনাকে তো ভারতরত্ন দেওয়া উচিত!’
আরও পড়ুন
ধর্মেন্দ্র-প্রভাসকে পেছনে ফেলে ছুটছে রণবীরের ‘ধুরন্ধর’
কথিত ব্যবসায়ী প্রেমিকের সঙ্গে মুম্বাইয়ে ধরা পড়লেন তৃপ্তি দিমরি
এখানেই থামেননি তিনি। বিদ্রূপের সুরে আরও যোগ করেন, ‘এখানেই বা থামলেন কেন? নগ্ন হয়ে তো চাঁদেই চলে যেতে পারতেন! কী মূর্খামি। উনি বোঝাতে চাইছেন, তিনি কিছুই ভয় পান না। আর এই বার্তা দিতে পোশাক খুলতে হবে কেন?’
রোজলিনের প্রশ্ন, ‘বলিউডে কি নগ্নতা আর বিতর্ক ছাড়া আর কিছু নেই?’
এর আগেও বিদ্যুৎ একাধিকবার জানিয়েছেন, প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে তিনি শহরের আরাম-আয়েশ ছেড়ে প্রকৃতির কাছে ফিরে যান। তাঁর মতে, প্রকৃতির মধ্যেই মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারে।
ভিডিওটি শেয়ার করার সময় বিদ্যুৎ লিখেছিলেন, ‘একজন কালারিপায়াত্তুর ছাত্র হিসেবে বছরে একটি সময় আমি প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে মেলে ধরি। একে বলা হয় ‘সহজা’। সহজা মানে প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্য, সহজাত প্রবৃত্তিতে ফিরে যাওয়া এবং প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগ।’
সব মিলিয়ে, আত্মানুসন্ধানের নামে বিদ্যুৎ জামওয়ালের এই উদ্যোগ যেমন একাংশের কাছে সাহসী ও ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়েছে, তেমনই রোজলিন খানের মতো অনেকের চোখে এটি অপ্রয়োজনীয় নগ্নতা ও বিতর্ক তৈরির চেষ্টা হিসেবেই ধরা পড়েছে।
এলআইএ