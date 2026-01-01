কথিত ব্যবসায়ী প্রেমিকের সঙ্গে মুম্বাইয়ে ধরা পড়লেন তৃপ্তি দিমরি

কথিত ব্যবসায়ী প্রেমিকের সঙ্গে মুম্বাইয়ে ধরা পড়লেন তৃপ্তি দিমরি
দীর্ঘদিন ধরেই প্রেমের গুঞ্জনে রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরি। মডেল থেকে ব্যবসায়ী হওয়া স্যাম মার্চেন্টের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা নতুন নয়। এবার সেই গুঞ্জনে আরও ঘি পড়লো মুম্বাইয়ে দুজনকে একসঙ্গে ক্যামেরাবন্দি হওয়ার ঘটনায়।
সম্প্রতি মুম্বাইয়ের একটি অনুষ্ঠানে পৌঁছাতে দেখা যায় তৃপ্তি দিমরিকে। সেখানে তাকে নামিয়ে দিতে দেখা যায় কথিত প্রেমিক স্যাম মার্চেন্টকে। আলোকচিত্রীদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে স্যাম স্কুটারে করে তৃপ্তিকে নামিয়ে দিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন। তৃপ্তি নেমেই সরাসরি ভেতরে চলে যান।
সেই সময় কালো রঙের পোশাকে দেখা যায় তৃপ্তিকে। সঙ্গে ছিলো গাঢ় রঙের ডেনিম জ্যাকেট। সাদামাটা সাজেও নজর কাড়েন অভিনেত্রী।
আরও পড়ুন
গোল্ডেন গ্লোবের লাল গালিচায় স্বামীর টাই ঠিক করে ভাইরাল প্রিয়াঙ্কা
https://www.jagonews24.com/entertainment/bollywood/1083648
পরে অনুষ্ঠান শেষে বন্ধুদের সঙ্গে নিজের গাড়িতে করে স্থান ত্যাগ করতে দেখা যায় তাকে।
তৃপ্তি দিমরি ও স্যাম মার্চেন্টের প্রেমের গুঞ্জন কয়েক বছর ধরেই চলছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্কা শর্মার ভাই কর্নেশ শর্মার সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার পর স্যামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তৃপ্তির। যদিও এখনো পর্যন্ত দুজনের কেউই এই সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি বা নিশ্চিত করেননি।
তবে একসঙ্গে বারবার দেখা যাওয়ায় সেই গুঞ্জন আরও জোরালো হচ্ছে। চলতি বছরের শুরুতে একটি ছবিতে তৃপ্তির নতুন চরিত্রের প্রথম ঝলক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাগ করে নিয়ে স্যাম হৃদয়ের প্রতীক দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান। সেটি ভক্তদের নজর এড়ায়নি।
আগামী দিনে তৃপ্তি দিমরিকে দেখা যাবে শহীদ কাপুরের সঙ্গে নতুন সিনেমা ‘ও রোমিও’-তে। বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত এই প্রেম ও অ্যাকশনধর্মী থ্রিলারটি স্বাধীনতার পরবর্তী মুম্বাইয়ের প্রেক্ষাপটে নির্মিত। সমাজ ও অপরাধ জগতের পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে এগোবে ছবির গল্প।
এছাড়া এই সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন নানা পাটেকার, দিশা পাটানি, বিক্রান্ত ম্যাসি, তামান্না ভাটিয়া, অবিনাশ তিওয়ারিসহ আরও অনেকে। সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে আসছে ১৩ ফেব্রুয়ারি।
এর পাশাপাশি তৃপ্তি অভিনয় করছেন প্রভাসের সঙ্গে পুলিশি অ্যাকশনধর্মী ‘স্পিরিট’ ছবিতে। সেটি পরিচালনা করছেন সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা।
এলআইএ