খায়রুল বাসারকে নিয়ে কেয়া পায়েলের ক্যাপশন উস্কে দিলো প্রেমের গুঞ্জন

খায়রুল বাসারকে নিয়ে কেয়া পায়েলের ক্যাপশন উস্কে দিলো প্রেমের গুঞ্জন
ছোটপর্দার তারকা জুটি কেয়া পায়েল ও খায়রুল বাসার। পর্দায় তাদের রসায়ন বারবার মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। তবে এবার আলোচনা শুধু নাটকের পর্দায় সীমাবদ্ধ নেই। বাস্তব জীবনেও কি বিশেষ কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছেন এই জুটি? এমন প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে ভক্তদের মনে।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খায়রুল বাসারের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন কেয়া পায়েল।
ছবিতে দুজনকেই দেখা গেছে হাসিখুশি ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। তবে ছবির চেয়েও বেশি নজর কেড়েছে ক্যাপশনটি। সেখানে কেয়া লিখেছেন, ‘যদি সত্যি জানতে চাও, তোমাকে চাই।’
এই একটি বাক্যেই যেন জল্পনার আগুনে ঘি পড়েছে।
অনেক ভক্তেরই প্রশ্ন, এটি কি কোনো নাটকের সংলাপ, নাকি বাস্তব জীবনের কোনো অনুভূতির প্রকাশ? কেউ কেউ বিষয়টিকে নিছকই প্রচারণার অংশ হিসেবে দেখলেও, অনেকে আবার ভাবছেন এর পেছনে রয়েছে ভিন্ন কোনো বার্তা।
বর্তমানে কেয়া পায়েল ও খায়রুল বাসার একসঙ্গে অভিনয় করছেন পরিচালক মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ পরিচালিত ধারাবাহিক ‘এটা আমাদেরই গল্প’ নাটকে।
