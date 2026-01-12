কুদ্দুস বয়াতী নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলের কাছে যা জানতে চাইলেন

কুদ্দুস বয়াতী নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলের কাছে যা জানতে চাইলেন
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনি সময়ের প্রচারণায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভোটারদের আকৃষ্ট করতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও অবকাঠামোর পাশাপাশি দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে-এটিও এখনই আলোচনার বিষয়।
এই প্রসঙ্গে দেশের জনপ্রিয় লোকসংগীত শিল্পী কুদ্দুস বয়াতী সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। তিনি তার স্ট্যাটাসে ভোটার এবং শিল্পী সমাজকে সরাসরি প্রশ্ন করছেন-সংস্কৃতি ও সংগীতভিত্তিক নির্বাচনি ইশতেহার দলগুলো প্রস্তুত রেখেছে কি না।
স্ট্যাটাসে কুদ্দুস বয়াতী লিখেছেন, ‘নির্বাচন বেশি দেরি না… শিল্পী, সংগীতপ্রেমীরা জানতে চান, আপনার সাংস্কৃতিক ও সংগীতভিত্তিক ইশতেহার কী?’
লোকসংগীতের প্রতি অবদান ও সামাজিক দায়িত্বের কারণে কুদ্দুস বয়াতীর এই স্ট্যাটাস নিয়ে এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে বহুমুখী আলোচনা চলছে। তার এই প্রশ্ন দেশজুড়ে শিল্পী ও সংস্কৃতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভোটের আগে সংস্কৃতি অঙ্গনের দাবি ও পরিকল্পনা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি কি পর্যাপ্ত, সেটাই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।
