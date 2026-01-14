মনিরা মিঠুর কান্নায় বাজিমাত, কোটির ঘরে ‘সম্পর্কের গল্প’

মনিরা মিঠুর কান্নায় বাজিমাত, কোটির ঘরে ‘সম্পর্কের গল্প’
মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের নতুন ইউটিউব ফিল্ম ‘সম্পর্কের গল্প’। এটি মুক্তির পর থেকেই আবেগে ভাসাচ্ছে দর্শকদের। পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, ভুল-ভাঙন আর ভালোবাসার গল্পে নিজেদের জীবনের ছায়া খুঁজে পাচ্ছেন অনেকে। মাত্র তিন দিনেই নাটকটি পৌঁছে গেছে কোটি ভিউয়ের ক্লাবে। সঙ্গে হাজার হাজার আবেগঘন প্রতিক্রিয়া।
গত ১০ জানুয়ারি সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাওয়া প্রায় দুই ঘণ্টার এই ফিল্মটি মুক্তির প্রথম কয়েক ঘণ্টাতেই রেকর্ড ভিউ অর্জন করে। নির্মাতা রাজ নিজেই জানিয়েছেন, মুক্তির ৫ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে ১০ লাখ, ৯ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে ২০ লাখ, ১৩ ঘণ্টা ৩১ মিনিটে ৩০ লাখ এবং ২৪ ঘণ্টায় ৬০ লাখ ভিউ ছাড়ায় এটি।
তিনদিনে এসে ভিউ পৌঁছে যায় কোটির ঘরে। মন্তব্য জমা পড়ে ২১ হাজারেরও বেশি।
এর আগে ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাওয়া রাজ পরিচালিত ‘তোমাদের গল্প’ বাংলা ফিকশনের ইতিহাসে অন্যতম সফল কনটেন্ট হিসেবে জায়গা করে নেয়। সেটির ভিউ ইতোমধ্যে ৩ কোটিরও বেশি। সেই ধারাবাহিকতায় তার ‘গল্প’ সিরিজের নতুন সংযোজন হিসেবেই এসেছে ‘সম্পর্কের গল্প’।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিল্মটি নিয়ে প্রশংসার জোয়ার। বিভিন্ন নাটক ও ফিকশনভিত্তিক গ্রুপে দর্শকরা লিখছেন, শেষ অংশের আবেগ সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেকেই জানিয়েছেন, নিজের পরিবার, বাবা-মা, সম্পর্কের না বলা কথাগুলো নতুন করে মনে পড়েছে এই ফিল্ম দেখে।
বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে মনিরা মিঠুর অভিনয়। আবেগঘন দৃশ্যে তার কান্না দর্শকদের চোখ ভিজিয়ে দিচ্ছে। ফেসবুকে অনেকেই লিখেছেন, তার অভিনয় শুধু দেখা নয়, অনুভব করার মতো। তানজিম সাইয়ারা তটিনী, ফারহান আহমেদ জোভান, দিলারা জামানসহ অন্য অভিনয়শিল্পীরাও পেয়েছেন প্রশংসা।
ফিল্মটির চিত্রনাট্য লিখেছেন সিদ্দিক আহমেদ। সংগীতে আরফিন রুমির সুর ও আবহ সংগীত গল্পের আবেগকে আরও গভীর করেছে বলে মত দর্শকদের। চিত্রগ্রহণেও প্রশংসা কুড়িয়েছেন সুমন হোসেন।
