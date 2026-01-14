নিশো-পূজার ২৪ সেকেন্ডের ভিডিও ভাইরাল
মাত্র ২৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ঘিরেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তোলপাড়! দেশের জনপ্রিয় তারকা আফরান নিশো ও পূজা চেরির একটি শুটিং দৃশ্য সম্প্রতি ভাইরাল হয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।
জানা গেছে, পাবনার ভাঙ্গুড়ায় ‘দম’ সিনেমার শুটিং চলাকালে ধারণ করা ওই ভিডিওটি প্রথমে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ফাঁস হওয়া দৃশ্যে আফরান নিশো ও পূজা চেরিকে একসঙ্গে শট নিতে দেখা যায়। সিনেমাটির নায়িকা হিসেবে পূজাকে দেখে একদিকে যেমন উচ্ছ্বসিত ভক্তরা। অন্যদিকে শুটিংয়ের ভিডিও ফাঁস হওয়াকে ঘিরে উঠেছে নানা প্রশ্নও।
আরও পড়ুন
যেখানে যেভাবে হচ্ছে জেফার-রাফসানের বিয়ে
জেফারের সঙ্গে পরকীয়াতেই কি ঘর ভেঙেছিল রাফসানের, ফিরে এলো সেই গুঞ্জন
শুটিং চলাকালে সেখানে উৎসুক জনতার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ধারণ করা সেই দৃশ্য বিভিন্ন ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় আলোচনা। বিশেষ করে প্রযোজনা টিমের গোপনীয়তা রক্ষা নিয়ে সমালোচনা করছেন অনেকে। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন- এ ধরনের সেনসিটিভ দৃশ্য কীভাবে বাইরে এলো? নিরাপত্তা তবে কেমন?
এক নেটিজেন লিখেছেন, ‘এ ধরণের ভিডিও ধারণ করে তা প্রচার করা অপেশাদারি। এসব নিয়ে মিডিয়ার মান এবং দায়িত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘এসব টিম থেকেই লিক করা হয় নিজেদের বেনিফিটের জন্য।’
আবার অন্য এক নেটিজেন লিখেছেন, ’এগুলোও প্রমোশনের অংশ।’ আরেক নেটিজেন লিখেছেন, ‘এটা রনির প্রচারণার কৌশল।’
তবে সমালোচনা যাই হোক, এই ছবি নিয়ে অধীর আগ্রহে দর্শকেরা। টান টান উত্তেজনা আর অ্যাকশনে ভরপুর এই ছবি নিয়ে আগ্রহ কেনই বা থাকবে না দর্শকের! এছাড়াও ‘দম’-এর মাধ্যমে প্রথমবার দেখা যাবে নিশো ও পূজা চেরি নয়া ক্যামিস্ট্রি! এই সিনেমায় আরও আছে চঞ্চল চৌধুরী।
এমআই/এলআইএ