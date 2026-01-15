টক্সিক সিনেমার টিজার
যশের সঙ্গে গাড়ির ভেতর ঘনিষ্ঠ হওয়া কে এই অভিনেত্রী
দক্ষিণ ভারতের সুপারস্টার যশ অভিনীত বহুল আলোচিত সিনেমা ‘টক্সিক’। সম্প্রতি এর টিজার প্রকাশের পর থেকেই দর্শক ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝড় উঠেছে। বিশেষ করে টিজারের একটি গাড়ির ভেতরের ঘনিষ্ঠ দৃশ্য নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। সেই দৃশ্যে যশের বিপরীতে যাকে দেখা গেছে তাকে নিয়েই এখন সবচেয়ে বেশি কৌতূহল। সবাই জানতে চাইছেন, কে এই অভিনেত্রী?
টিজারে সাহসী উপস্থিতির কারণে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন অভিনেত্রী বিট্রিজ টাউফেনবাখ। টিজার প্রকাশের পরপরই কেউ কেউ তার অভিনয়কে গল্পের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় ও সাহসী বলে প্রশংসা করলেও বড় একটি অংশ দৃশ্যটিকে অশালীন আখ্যা দিয়ে কড়া সমালোচনা শুরু করে।
বিতর্ক এতটাই তীব্র হয় যে, বিষয়টি কর্ণাটক রাজ্য নারী কমিশন পর্যন্ত গড়ায়। আম আদমি পার্টির মহিলা শাখা টিজারটি পুনরায় পর্যালোচনার জন্য সেন্সর বোর্ডে অভিযোগ জানায়।
‘টক্সিক’ সিনেমার টিজারে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে বিট্রিজ টাউফেনবাখ
এই বিতর্কের প্রেক্ষাপটে পরিচালক গীথু মোহনদাস স্পষ্ট করে জানান, টিজারের দৃশ্যগুলো প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই নির্মিত এবং এগুলো গল্পেরই অংশ। তার দাবি, প্রসঙ্গছাড়া কোনো কিছু দেখানো হয়নি।
এদিকে দর্শকের কৌতূহলের জায়গা হয়ে ওঠা বিট্রিজ টাউফেনবাখ সম্পর্কে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর তথ্য অনুযায়ী, তিনি ব্রাজিলের একজন মডেল ও গায়িকা। ২০১৪ সালে ‘কারাক্টার মডেল ট্যুর’-এর মাধ্যমে তার পেশাদার যাত্রা শুরু। শুরুতে আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ও মডেলিং দুনিয়ায় কাজ করলেও পরবর্তীতে অভিনয়ে নাম লেখান তিনি। বড় বাজেটের কোনো সিনেমায় আগে অভিনয় না করলেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার পরিচিতি রয়েছে।
বিট্রিজ টাউফেনবাখ
টিজার বিতর্কের মধ্যেই বিট্রিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এটিও নতুন জল্পনার জন্ম দেয়। যদিও এ বিষয়ে তিনি এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেননি।
সব সমালোচনা ও বিতর্ক ছাপিয়ে ‘টক্সিক’ ইতোমধ্যেই বছরের সবচেয়ে আলোচিত কান্নাড় সিনেমাগুলোর একটি হয়ে উঠতে যাচ্ছে। আগামী ১৯ মার্চ সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। দর্শকের একাংশ এখন অপেক্ষায়, বিতর্ক ছাড়িয়ে পর্দায় সিনেমাটি কী চমক দেখাতে পারে সেটা দেখতে।
