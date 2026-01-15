জামায়াত-এনসিপি বনাম ইসলামী আন্দোলন
শাকিব-সাবিলার ‘লিচুর বাগানে’ এখন রাজনীতিতে!
সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে মজা আর রাজনীতির মিশ্রণ! সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ১১ দলীয় জোটে নির্বাচনি সমঝোতার দ্বন্দ্ব নিয়ে একটি কার্টুন ভাইরাল হয়েছে। সেটি ব্যবহারকারীদের মধ্যে হাসির ঝড় তুলেছে।
কার্টুনটিতে দেখা যায়, রাজনৈতিক বিতর্ককে মজার ফ্রেমে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে পটভূমিতে বাজছে শাকিব খান ও সাবিলা নূরের সুপারহিট গান ‘কে দিলো পিরিতের বেড়া লিচুরও বাগানে’। এই গানটির খোলামেলা প্রেমময় সুর আর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে মিশে কার্টুনটি আরও হাস্যকর হয়ে উঠেছে।
এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্টুনটি তৈরি করা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, লিচুর বাগানে দাঁড়িয়ে আছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান ও এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। বাগানের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে এক বেড়া। সেটার অন্যপাশে দাঁড়ানো ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি মুহাম্মদ ফয়জুল করীম।
ইন্টারনেটে এই পোস্টটি ভাইরাল হয়েছে। ব্যবহারকারীরা কমেন্টে লিখেছেন, ‘রাজনীতি এমন মিষ্টি হতে পারে!’ আবার অনেকে লিখেছেন, ‘শাকিব-সাবিলার গান শুনেই যেন রাজনৈতিক লড়াইও হালকা হয়ে গেল।’ অনেকে আবার দলগুলোর মতানৈক্যের সমালোচনা করছেন।
মজার বিষয় হলো, গানটির সংগীতধ্বনি কার্টুনটিকে আরও প্রাণবন্ত করেছে। রাজনীতির গুরুগম্ভীর বিষয়ও কখনো কখনো ‘পিরিতের বেড়া’-র ছন্দে হাসির মধ্য দিয়ে বোঝানো সম্ভব, এমনটাই প্রমাণ করে এই ভাইরাল কার্টুন।
প্রত্যাশিত আসনে ছাড় না পেলে শেষ পর্যন্ত ১১ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আভাস দিয়েছে ইসলামী আন্দোলন। সে নিয়ে রাজনীতির আঙিনায় চলছে নানা বিশ্লেষণ ও আলোচনা। একের পর এক বৈঠক, টকশোতে গরম আলোচনার টেবিল। সবখানে প্রশ্ন, তবে কি ১১ দলের জোট ভেঙে বেরিয়ে যাবে ইসলামী আন্দোলন?
সেই বিষয়টিকেই কার্টুনে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর রসিকতার ভঙ্গিতে তৈরি এই কার্টুন দ্রুতই সবার নজরে এসেছে।
প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের কোরবানি ঈদের সিনেমা ‘তাণ্ডব’র গান ‘লিচুর বাগানে’। এটি প্রকাশের পর রীতিমতো হইচই পড়ে যায় সারা দেশে। কফি শফ থেকে বাস, মেট্রোরেল আশপাশে কান পাতলে গানটা শোনা যায়। এটি মূলত প্রচলিত ঘেটু গান। ‘কে দিল পিরিতির বেড়া লিচুর বাগানে?’ অংশটি মূল গানের অংশ। ছত্তার পাগলা নিজের মতো করে এর সঙ্গে কথা সংযোজন করেছেন। নেত্রকোনায় ছত্তার পাগলার লেখা রূপটিই বিখ্যাত হয়েছে। ২০১৪ সালের এপ্রিলে মারা গেছেন ছত্তার পাগলা। জীবদ্দশায় রচনা ও সুরারোপ করেছেন কয়েক শ গান। মৃত্যুর বছর তিনেক আগে তার কাছ থেকে গানটি শুনে হাতে লিখে রেখেছিলেন আল মামুন চৌধুরী। তার লেখা গানটিই রায়হান রাফী তার ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় ব্যবহার করেছেন।
পর্দায় গানটির সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়েছেন ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খান ও সাবিলা নূর। গানটিতে যৌথভাবে কণ্ঠ দিয়েছেন প্রীতম হাসান, জেফার রহমান, মঙ্গল মিয়া ও আলেয়া বেগম। এর সংগীতায়োজন করেছেন প্রীতম হাসান।
